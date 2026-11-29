झारखंड : झारखंडच्या २६ व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित पंधरवड्याच्या सोहळ्याचा समारोप आणि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त शनिवारी (२८ नोव्हेंबर २०२६) रांचीतील खेलगाव येथे भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी ९ हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या १,६५० विकास प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन केले. २०५० पर्यंत झारखंडला देशातील आघाडीच्या राज्यांच्या रांगेत उभे करण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. यावेळी अर्थमंत्री राधाकृष्ण किशोर यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते..राज्यातील सुमारे ३.२५ कोटी जनतेच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘अबुआ सरकार’ प्रामाणिकपणे काम करत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. जलसंपदा, रस्ते, ग्रामीण विकास, आरोग्य आणि इमारत बांधकाम अशा विविध क्षेत्रांतील १,६५० प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्याच्या विकासाला गती देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले..‘मैया सन्मान’मुळे महिलांना आर्थिक आधारराज्यातील ५० लाखांहून अधिक कुटुंबांतील महिलांना ‘मैया सन्मान योजने’चा लाभ मिळत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. या योजनेतून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीमुळे महिला स्वावलंबी होत असून, अनेक जणी लघुउद्योग आणि स्वयंरोजगाराचे मार्ग स्वीकारत आहेत. महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण हा सरकारच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातील महत्त्वाचा भाग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..निवासी शाळांतील विद्यार्थ्यांना सरकार देणार भोजनकल्याण विभागामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या निवासी शाळा आणि वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांसाठीही सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांना भोजनाची चिंता न करता शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करता यावे, यासाठी त्यांना सरकारकडून भोजन उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याचे हेमंत सोरेन यांनी सांगितले..जल, जंगल आणि जमिनीच्या हक्कांसाठी संघर्षाचा इशाराझारखंडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खनिज संपत्ती असूनही स्थानिक आदिवासी आणि मूळनिवासी समाजाला विकासाच्या लाभांपासून दीर्घकाळ वंचित राहावे लागल्याची खंत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. शतकानुशतके राज्यातील खनिज संपत्तीचा वापर देशाच्या आणि परदेशाच्या विकासासाठी झाला; मात्र स्थानिकांच्या हक्कांचा आणि प्रगतीचा प्रश्न कायम राहिला, असे ते म्हणाले.राज्यातील तरुणांनी क्रीडा, कला आणि शिक्षणासोबतच जल, जंगल आणि जमिनीच्या रक्षणाची जबाबदारीही स्वीकारावी, असे आवाहन त्यांनी केले. राज्याच्या नैसर्गिक संसाधनांवरील आणि स्थानिकांच्या हक्कांवर कोणत्याही शक्तीने गदा आणण्याचा प्रयत्न केल्यास सरकार कायदेशीर किंवा राजकीय मार्गाने लढा देण्यास पूर्णपणे सज्ज असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.राज्याच्या पायाभूत सुविधांचा विकास, महिला सक्षमीकरण, शिक्षण आणि स्थानिकांच्या हक्कांचे संरक्षण या मुद्द्यांवर भर देत २०५० पर्यंत झारखंडला देशातील आघाडीच्या राज्यांच्या पंक्तीत नेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले असल्याचे मुख्यमंत्री सोरेन यांनी यावेळी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.