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AQI Restrictions : झारखंडमध्ये AQI पाहूनच फटाके विक्री; दिवाळीला रात्री ८ ते १० याच वेळेत आतषबाजीची परवानगी

Jharkhand Firecracker Rules : झारखंडमध्ये हवेच्या गुणवत्ता निर्देशांकानुसार फटाक्यांच्या विक्रीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. AQI १ ते १०० असलेल्या शहरी भागांतच विक्रीला परवानगी देण्यात येणार आहे.
Jharkhand Introduces AQI-Based Firecracker Sales Restrictions and Fixed Bursting Hours to Control Air and Noise Pollution During Diwali and Other Festivals.

Jharkhand Introduces AQI-Based Firecracker Sales Restrictions and Fixed Bursting Hours to Control Air and Noise Pollution During Diwali and Other Festivals.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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झारखंड: दिवाळी आणि अन्य सणांच्या काळात होणारे वायू व ध्वनी प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी झारखंडमध्ये फटाक्यांची विक्री आणि आतषबाजीसाठी कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (JSPCB) सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (NGT) आदेशांचा संदर्भ देत यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार, हवेची गुणवत्ता निर्धारित श्रेणीत असलेल्या शहरी भागांतच फटाके विक्रीला परवानगी दिली जाणार आहे. तसेच, विविध सणांसाठी आतषबाजीच्या वेळाही निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

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