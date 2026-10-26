AQI Restrictions : झारखंडमध्ये AQI पाहूनच फटाके विक्री; दिवाळीला रात्री ८ ते १० याच वेळेत आतषबाजीची परवानगी

झारखंड: दिवाळी आणि अन्य सणांच्या काळात होणारे वायू व ध्वनी प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी झारखंडमध्ये फटाक्यांची विक्री आणि आतषबाजीसाठी कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (JSPCB) सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (NGT) आदेशांचा संदर्भ देत यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार, हवेची गुणवत्ता निर्धारित श्रेणीत असलेल्या शहरी भागांतच फटाके विक्रीला परवानगी दिली जाणार आहे. तसेच, विविध सणांसाठी आतषबाजीच्या वेळाही निश्चित करण्यात आल्या आहेत..हवेच्या गुणवत्तेनुसार फटाके विक्रीप्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, ज्या शहरी भागांत हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) १ ते ५० या ‘चांगल्या’ श्रेणीत किंवा ५१ ते १०० या ‘समाधानकारक’ श्रेणीत असेल, तिथेच फटाक्यांच्या विक्रीला परवानगी दिली जाईल.हवेतील प्रदूषणाची पातळी लक्षात घेऊन फटाके विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्याचा या नियमांचा उद्देश आहे. निर्धारित निकष पूर्ण न करणाऱ्या भागांत फटाके विक्रीस परवानगी मिळणार नाही..फटाक्यांच्या आवाजावरही मर्यादाफटाक्यांमुळे होणारे ध्वनी प्रदूषण कमी करण्यासाठी त्यांच्या आवाजावर मर्यादा घालण्यात आली आहे. फटाक्यांची ध्वनी पातळी निर्धारित मानकांनुसार १२५ डेसिबल (A) पेक्षा कमी असणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे विक्रेते आणि ग्राहकांनी फटाके खरेदी करताना संबंधित मानकांची पूर्तता होते की नाही, याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे..सणांनुसार आतषबाजीची वेळ निश्चितप्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वेगवेगळ्या सणांसाठी आतषबाजीच्या वेळा निश्चित केल्या आहेत.दिवाळी आणि गुरुपर्व : रात्री ८ ते १०छठपूजा : सकाळी ६ ते ८ख्रिसमस आणि नववर्ष : रात्री ११.५५ ते मध्यरात्री १२.३०दिवाळी आणि गुरुपर्वाच्या दिवशी केवळ दोन तास आतषबाजी करता येईल. छठपूजेसाठीही सकाळचे दोन तास निश्चित करण्यात आले आहेत. तर ख्रिसमस आणि नववर्षाच्या स्वागतासाठी रात्री ११.५५ ते मध्यरात्री १२.३० या ३५ मिनिटांच्या कालावधीतच फटाके वाजवण्याची परवानगी असेल..नियमांचे उल्लंघन केल्यास कारवाईनिर्धारित वेळेच्या बाहेर फटाके वाजवणे किंवा विक्रीसंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन करणे याविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. फटाके विक्रेते आणि नागरिकांनी नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.सण साजरे करताना हवेची गुणवत्ता आणि ध्वनी प्रदूषणाचा विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे फटाके खरेदी करण्यापूर्वी स्थानिक नियमांची माहिती घ्यावी आणि निर्धारित वेळेचे पालन करावे, असे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांमधून स्पष्ट करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.