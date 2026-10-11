Jharkhand Eco Tourism: पर्यटकांपासून दूर असलेले धबधबे येणार नकाशावर; इको-टुरिझमला चालना देण्यासाठी सरकारचा आराखडा, रोजगाराच्या नव्या संधी

झारखंड: मधील नैसर्गिक सौंदर्य आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने अद्याप पुरेशी ओळख न मिळालेली ठिकाणे पर्यटकांसमोर आणण्यासाठी राज्यात इको-टुरिझमच्या दृष्टीने सर्वेक्षण आणि मॅपिंगची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेत जंगलं, डोंगर, धबधबे आणि इतर नैसर्गिक स्थळांची माहिती संकलित करून त्यांचा अधिकृत डेटाबेस तयार करण्यावर भर दिला जात आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण करत पर्यटनाला चालना देणे आणि स्थानिक नागरिकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे..दुर्गम नैसर्गिक स्थळांचा घेतला जाणार शोधझारखंडमध्ये अनेक निसर्गरम्य ठिकाणे आणि लहान-मोठे धबधबे आहेत. मात्र, त्यातील काही स्थळांचा अद्याप पर्यटनाच्या दृष्टीने पुरेसा विकास झालेला नाही. अशा ठिकाणांचा शोध घेण्यासाठी तज्ज्ञांचे पथक प्रत्यक्ष परिसरात जाऊन सर्वेक्षण करत आहे.या प्रक्रियेत स्थळांचे भौगोलिक स्वरूप, तेथे पोहोचण्यासाठी उपलब्ध असलेले मार्ग, पर्यटकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित बाबी आणि पर्यटन विकासाच्या शक्यता यांची माहिती गोळा केली जात आहे. या नोंदींच्या आधारे भविष्यात पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरू शकणाऱ्या स्थळांची निवड करता येणार आहे.आवश्यकतेनुसार अशा ठिकाणी रस्ते, स्वच्छतागृहे आणि माहिती फलक यांसारख्या मूलभूत सुविधा विकसित करण्याचे नियोजन करता येईल..स्थानिकांना रोजगाराच्या संधीइको-टुरिझमच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे. पर्यटनस्थळांवर पर्यटकांची संख्या वाढल्यास होम-स्टे, स्थानिक गाईड सेवा, पारंपरिक खाद्यपदार्थ आणि हस्तकला उत्पादनांना मागणी मिळू शकते.स्थानिक तरुणांना पर्यटकांना मार्गदर्शन करण्याची संधी मिळू शकते. तसेच ग्रामीण आणि आदिवासी समुदायांच्या पारंपरिक कला, संस्कृती आणि खाद्यसंस्कृतीची ओळख पर्यटकांना करून देता येईल. यातून स्थानिक व्यवसायांना चालना मिळण्याची शक्यता आहे..पर्यावरण आणि जैवविविधतेच्या संरक्षणावर भरपर्यटनाचा विस्तार करताना नैसर्गिक परिसंस्थेचे नुकसान होऊ नये, याची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे मॅपिंगच्या माध्यमातून स्थळांची माहिती संकलित करण्याबरोबरच तेथील पर्यावरणीय स्थिती आणि जैवविविधतेचाही विचार केला जाणार आहे.वनक्षेत्र आणि नैसर्गिक अधिवासांचे संरक्षण राखूनच पर्यटनविकासाचे नियोजन करण्यावर भर आहे. यामुळे पर्यटन आणि पर्यावरण संरक्षण यांचा समतोल साधण्यास मदत होऊ शकते.चतरा उत्तर वन प्रभागाचे अधिकारी राहुल मीना यांच्यासह संबंधित वन आणि पर्यटन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा या उपक्रमात सहभाग असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या मॅपिंगमुळे झारखंडमधील कमी परिचित नैसर्गिक स्थळांची माहिती एकत्रित होऊन भविष्यातील पर्यटन नियोजनाला दिशा मिळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.