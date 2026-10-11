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Jharkhand Eco Tourism: पर्यटकांपासून दूर असलेले धबधबे येणार नकाशावर; इको-टुरिझमला चालना देण्यासाठी सरकारचा आराखडा, रोजगाराच्या नव्या संधी

Jharkhand Eco Tourism, Waterfall Mapping, Rural Employment या उपक्रमांतर्गत झारखंडमधील कमी परिचित धबधबे, जंगलं, डोंगर आणि नैसर्गिक स्थळांचे सर्वेक्षण व मॅपिंग सुरू करण्यात आले आहे.
jharkhand tourism survey

jharkhand tourism survey

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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झारखंड: मधील नैसर्गिक सौंदर्य आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने अद्याप पुरेशी ओळख न मिळालेली ठिकाणे पर्यटकांसमोर आणण्यासाठी राज्यात इको-टुरिझमच्या दृष्टीने सर्वेक्षण आणि मॅपिंगची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेत जंगलं, डोंगर, धबधबे आणि इतर नैसर्गिक स्थळांची माहिती संकलित करून त्यांचा अधिकृत डेटाबेस तयार करण्यावर भर दिला जात आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण करत पर्यटनाला चालना देणे आणि स्थानिक नागरिकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

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