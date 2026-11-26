गोव्यात सुरू असलेल्या ५७ व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात (IFFI) झारखंड फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (JFDCL) उभारलेल्या 'झारखंड पॅव्हेलियन'ला चित्रपट क्षेत्रातील मान्यवरांचा प्रतिसाद मिळत आहे. राज्याचे चित्रपट धोरण, अनुदान योजना आणि निसर्गरम्य चित्रीकरण स्थळांची माहिती या माध्यमातून देशभरातील चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक आणि कलाकारांपर्यंत पोहोचवली जात आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.लोकप्रिय 'पंचायत' वेब सिरीजमध्ये आमदाराची भूमिका साकारणारे अभिनेते पंकज झा यांनी झारखंडच्या निसर्गसौंदर्याचे आणि संस्कृतीचे कौतुक केले. राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक प्रवीण मोसारे यांनीही राज्यात फीचर फिल्म तयार करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.पंकज झा यांच्याकडून झारखंडच्या सौंदर्याचे कौतुक'पंचायत' वेब सिरीजमधील आमदाराच्या भूमिकेमुळे लोकप्रिय झालेले अभिनेते पंकज झा यांनी झारखंड पॅव्हेलियनला भेट दिली. यावेळी त्यांनी राज्यातील निसर्गसौंदर्य, समृद्ध संस्कृती आणि चित्रपट निर्मितीसाठी उपलब्ध असलेल्या संधींचे कौतुक केले..राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक प्रवीण मोसारे यांनी झारखंडमध्ये फीचर फिल्म बनवण्याची इच्छा व्यक्त केली. काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी राज्यातील खूंटी आणि घाटशिला परिसरात एका माहितीपटाचे चित्रीकरण केले होते. या अनुभवामुळे राज्यातील चित्रीकरणाच्या संधींबाबत त्यांना अधिक रस निर्माण झाला आहे.FTII पुण्याच्या प्राध्यापकांसह मुंबईतील निर्मात्यांची भेटफिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (FTII), पुणे येथील प्राध्यापक सिद्धार्थ शास्ता यांनीही झारखंड पॅव्हेलियनला भेट देऊन राज्यातील चित्रपट निर्मितीच्या संधींची माहिती घेतली. मुंबईस्थित 'माउंटन रिव्हर फिल्म्स'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रा के. झा यांनी झारखंडसोबत काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली..मुंबईतील सेट आणि इंटिरियर डिझायनर पुट्टी यांनी राज्यातील डोंगररांगा, शांत वातावरण आणि नैसर्गिक सौंदर्याचे कौतुक केले. रांचीत जन्मलेले आणि मुंबईत कार्यरत असलेले माहितीपट दिग्दर्शक मृगांक यांनीही झारखंडच्या धबधब्यांसह हिरवळ, आदिवासी संस्कृती, लोकसंगीत आणि पारंपरिक कलांविषयी उत्सुकता व्यक्त केली. या वैशिष्ट्यांवर आधारित माहितीपट तयार करण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.चित्रपट निर्मिती आणि पर्यटनाला चालना देण्याचा प्रयत्नझारखंड पॅव्हेलियनच्या माध्यमातून राज्याचे चित्रपट धोरण, अनुदान योजना आणि विविध चित्रीकरण स्थळांची माहिती दिली जात आहे. माहिती व जनसंपर्क विभागाचे उपसंचालक आनंद हेही पॅव्हेलियनमध्ये उपस्थित आहेत.राज्यातील निसर्गसंपदा, आदिवासी संस्कृती आणि स्थानिक कथांचा चित्रपट व माहितीपटांच्या माध्यमातून परिचय करून देण्याबरोबरच चित्रपट निर्मितीसाठी झारखंडला एक संभाव्य ठिकाण म्हणून सादर करण्याचा या उपक्रमाचा प्रयत्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.