Jharkhand Flying Institute: भावी वैमानिकांना मिळणार ॲपल आयपॅड; प्रशिक्षणात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

झारखंडमध्ये व्यावसायिक वैमानिक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांच्या प्रशिक्षणाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळणार आहे. दुमका विमानतळावर कार्यरत असलेल्या ‘सोना सोबरन उड्डाण अकॅडमी’ अर्थात झारखंड फ्लाईंग इन्स्टिट्यूटमधील पात्र प्रशिक्षणार्थींना विशेष किट बॅगसह ११ इंचांचा ॲपल आयपॅड देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या डिजिटल साधनामुळे वैमानिक प्रशिक्षणातील तांत्रिक विषय, फ्लाइट नेव्हिगेशन, हवामानाची माहिती आणि विमानांच्या उड्डाणाशी संबंधित चार्ट्सचा अभ्यास करणे अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे..प्रशिक्षणार्थींना विशेष डिजिटल किटझारखंड सरकारच्या मंत्रिमंडळ सचिवालय व दक्षता विभागाच्या नागरी विमान वाहतूक विभागामार्फत झारखंड फ्लाईंग इन्स्टिट्यूटचे संचालन केले जाते. राज्यातील तरुणांना व्यावसायिक वैमानिक परवाना (कमर्शियल पायलट लायसन्स – CPL) मिळवण्यासाठी दर्जेदार प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे, हा या संस्थेचा मुख्य उद्देश आहे.प्रशिक्षणातील सैद्धांतिक अभ्यास आणि तांत्रिक विषयांचे आकलन अधिक सोपे व्हावे, यासाठी डिजिटल साधनांचा वापर करण्यात येणार आहे. प्रशिक्षण सत्राच्या सुरुवातीलाच पात्र प्रशिक्षणार्थींना विशेष किट बॅगसह आयपॅड देण्याची योजना आहे..११ इंचांची स्क्रीन आणि १२८ जीबी स्टोरेजप्रशिक्षणार्थींना देण्यात येणाऱ्या आयपॅडमध्ये ११ इंचांची स्क्रीन, ए१६ चिप, १२८ जीबी स्टोरेज आणि वाय-फाय सुविधा असेल. या उपकरणावर डिजिटल अभ्याससाहित्य, तांत्रिक संदर्भ आणि प्रशिक्षणाशी संबंधित कागदपत्रांचा वापर करता येईल.विमानाची रचना, एरोडायनॅमिक्स, कॉकपिटमधील उपकरणे आणि रेडिओ टेलिफोनी यांसारख्या विषयांचा अभ्यास करताना डिजिटल नोट्स आणि संदर्भसाहित्य उपयुक्त ठरू शकते. त्यामुळे प्रशिक्षणार्थींना माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होऊन अभ्यासाचे नियोजन करणे सोपे होईल..फ्लाइट नेव्हिगेशन आणि हवामानाच्या अभ्यासाला मदतवैमानिक प्रशिक्षणामध्ये हवाई मार्ग, उड्डाण आणि लँडिंगशी संबंधित चार्ट्स तसेच हवामानविषयक माहिती समजून घेणे महत्त्वाचे असते. आयपॅडच्या मदतीने प्रशिक्षणार्थींना संबंधित डिजिटल साहित्याचा अभ्यास करता येईल.हवामान अहवाल, नेव्हिगेशन चार्ट्स आणि विमानाच्या तांत्रिक माहितीचा अभ्यास करण्यासाठी डिजिटल साधनांचा वापर करता येतो. प्रत्यक्ष प्रशिक्षणात वापरल्या जाणाऱ्या अधिकृत प्रणाली आणि प्रक्रियांनुसार या साधनांचा उपयोग केल्यास प्रशिक्षणार्थींना आधुनिक विमान वाहतूक क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाची ओळख होऊ शकते..डिजिटल प्रशिक्षणामुळे तरुणांना नवी संधीआधुनिक विमान वाहतूक क्षेत्रात डिजिटल साधनांचा वापर वाढत आहे. काही विमान कंपन्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट बॅग (EFB) प्रणालीअंतर्गत टॅबलेटचा वापर उड्डाणाशी संबंधित कागदपत्रे आणि संदर्भसाहित्य पाहण्यासाठी केला जातो. त्यामुळे प्रशिक्षणाच्या टप्प्यावरच डिजिटल साधनांचा परिचय मिळणे भावी वैमानिकांसाठी उपयुक्त ठरू शकते.सोना सोबरन उड्डाण अकॅडमीतील या उपक्रमामुळे झारखंडमधील तरुणांना वैमानिक प्रशिक्षणादरम्यान आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची संधी मिळणार आहे. राज्यातील तरुणांना व्यावसायिक वैमानिक बनण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये विकसित करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.