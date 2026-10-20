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Jharkhand Flying Institute: भावी वैमानिकांना मिळणार ॲपल आयपॅड; प्रशिक्षणात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

Jharkhand Flying Institute, Apple iPad, Pilot Training : झारखंडमधील दुमका विमानतळावरील सोना सोबरन उड्डाण अकॅडमीमध्ये पात्र प्रशिक्षणार्थींना विशेष किट बॅगसह ११ इंचांचा ॲपल आयपॅड देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
Jharkhand Flying Institute Plans to Provide Apple iPads to Eligible Pilot Trainees

Jharkhand Flying Institute Plans to Provide Apple iPads to Eligible Pilot Trainees

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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झारखंडमध्ये व्यावसायिक वैमानिक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांच्या प्रशिक्षणाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळणार आहे. दुमका विमानतळावर कार्यरत असलेल्या ‘सोना सोबरन उड्डाण अकॅडमी’ अर्थात झारखंड फ्लाईंग इन्स्टिट्यूटमधील पात्र प्रशिक्षणार्थींना विशेष किट बॅगसह ११ इंचांचा ॲपल आयपॅड देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या डिजिटल साधनामुळे वैमानिक प्रशिक्षणातील तांत्रिक विषय, फ्लाइट नेव्हिगेशन, हवामानाची माहिती आणि विमानांच्या उड्डाणाशी संबंधित चार्ट्सचा अभ्यास करणे अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.

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