झारखंड: झारखंडमधील राज्य सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना दिलासा मिळाला आहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महागाई भत्त्यात (DA) ३ टक्के वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ६० टक्क्यांवरून ६३ टक्के झाला आहे. ही वाढ १ जुलै २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार आहे. या बैठकीत एकूण ४१ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली..महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढसातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या झारखंडच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ६० टक्क्यांवरून ६३ टक्के करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यातही ३ टक्के वाढ मंजूर करण्यात आली आहे.या निर्णयाचा लाभ राज्य सरकारी कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना मिळणार आहे. वाढीव भत्ता १ जुलै २०२६ पासून लागू होणार असल्याने संबंधित लाभार्थ्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने वाढीव रक्कम मिळणार आहे..अनुसूचित क्षेत्रातील जमिनींच्या नोंदणीवर निर्बंधमंत्रिमंडळाने ‘झारखंड नोंदणी विधेयक, २०२६’ मंजूर केले आहे. अनुसूचित क्षेत्रांमधील जमिनींचे बेकायदेशीर हस्तांतरण रोखणे आणि जमीन संरक्षणासंबंधी नियम अधिक कडक करणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे.प्रचलित कुळकायद्यांनुसार ज्या अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर निर्बंध आहेत, तेथे सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय संबंधित मालमत्तेची नोंदणी करता येणार नाही. या निर्णयामुळे आदिवासी आणि अनुसूचित क्षेत्रांतील जमिनींच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होणार आहे..२०२७ मध्ये सरकारी कार्यालयांना ४१ सार्वजनिक सुट्ट्याराज्य मंत्रिमंडळाने २०२७ या वर्षासाठी सरकारी कार्यालयांच्या सार्वजनिक सुट्ट्यांच्या कॅलेंडरलाही मंजुरी दिली आहे. रविवारच्या साप्ताहिक सुट्ट्या वगळून एकूण ४१ सार्वजनिक सुट्ट्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत.यामध्ये निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्यांतर्गत २३ सुट्ट्या आणि कार्यकारी आदेशांद्वारे घोषित करण्यात आलेल्या १८ सुट्ट्यांचा समावेश आहे.कर्मचारी कल्याण, जमिनींचे संरक्षण आणि प्रशासकीय नियोजनाशी संबंधित या निर्णयांमुळे झारखंड सरकारच्या बैठकीत विविध महत्त्वाच्या विषयांवर शिक्कामोर्तब झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.