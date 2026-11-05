झारखंड : झारखंडमधील सुमारे १.७५ लाख राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना विशेष सॅलरी पॅकेजचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने युनियन बँक ऑफ इंडियासोबत सामंजस्य करार केला आहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या पॅकेजअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना अपघाती विमा संरक्षण, अपंगत्व आल्यास आर्थिक मदत, आपत्कालीन एअर अॅम्बुलन्स, सवलतीच्या व्याजदरात गृह आणि वाहन कर्जासह विविध बँकिंग सुविधा मिळणार आहेत.या कराराचा उद्देश सरकारी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता देण्याबरोबरच आधुनिक बँकिंग सेवा उपलब्ध करून देणे हा आहे. युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये वेतन खाते असलेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना या विशेष पॅकेजचा लाभ मिळणार आहे..अपघाती विमा आणि आरोग्य सुविधांचे संरक्षणविशेष सॅलरी पॅकेजमध्ये अपघाती मृत्यू झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांना आर्थिक सुरक्षा देण्याची तरतूद आहे. अपघातामुळे कायमस्वरूपी पूर्ण किंवा अंशतः अपंगत्व आल्यासही आर्थिक मदत मिळणार आहे. गंभीर वैद्यकीय आणीबाणीच्या प्रसंगी एअर अॅम्बुलन्ससह विशेष आरोग्य सुविधांचा लाभ उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.याशिवाय कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक, गृह आणि वाहन कर्ज सवलतीच्या व्याजदरात मिळणार आहे. मोफत एटीएम कार्ड, डिजिटल व्यवहार आणि नेट बँकिंगसारख्या सुविधांचाही या पॅकेजमध्ये समावेश आहे..आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही बँकिंग सुविधा द्याकराराच्या वेळी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी बँकिंग सेवांचा विस्तार सरकारी कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित न ठेवण्याचे आवाहन केले. झारखंड हे आदिवासीबहुल राज्य असल्याने ग्रामीण भागातील शेतकरी, मजूर आणि वंचित घटकांपर्यंत बँकिंग सुविधा पोहोचणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.भगवान बिरसा मुंडा यांच्यासह झारखंडच्या वीर सुपुत्रांनी राज्यासाठी आणि देशासाठी दिलेल्या योगदानाचा उल्लेख करत, त्यांच्या वारसदारांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी बँकांनी पुढाकार घ्यावा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले..तरुण आणि लघुउद्योजकांना सुलभ कर्जपुरवठ्याचे आवाहनराज्य सरकार तरुणांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी विविध स्वयंरोजगार योजना राबवत आहे. या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या तरुणांना, कारागिरांना आणि छोट्या व्यावसायिकांना बँकांनी किचकट अटींमुळे अडचणी येऊ देऊ नयेत. त्यांना सुलभ आणि वेळेत कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे आवाहन सोरेन यांनी केले.सामान्य नागरिकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास वाढवण्यासाठी पारदर्शक आणि लोकाभिमुख सेवा देण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली..या कार्यक्रमाला वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, सचिव प्रशांत कुमार, युनियन बँकेचे झोनल हेड गुणा चंद्र गामी आणि इकोसिस्टम हबचे प्रमुख रणजीत यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते. या करारामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा मिळण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील आर्थिक समावेशनालाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.