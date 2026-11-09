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Jharkhand Recruitment 2026 : झाडावर चढता येतं आणि सायकल चालवता येते? दरमहा ११ हजार रुपये मानधन! सुरुय सरकारी भरती

Jharkhand Crop Guard Recruitment 2026 : झारखंडच्या रांची जिल्ह्यात पीक रक्षक पदांच्या २१ जागांसाठी भरती जाहीर झाली आहे. दहावी उत्तीर्ण उमेदवारांना सायकल चालवता आणि झाडावर चढता येणे आवश्यक आहे.
Jharkhand Crop Guard Recruitment 2026

Jharkhand Crop Guard Recruitment 2026

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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झारखंड : झारखंड सरकारच्या कृषी विभागाने रांची जिल्ह्यातील वनस्पती संरक्षण केंद्रांवर ‘पीक रक्षक’ (फसल रक्षक) पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. या भरतीअंतर्गत एकूण २१ जागा भरण्यात येणार आहेत. या पदासाठी किमान दहावी उत्तीर्ण असण्याबरोबरच उमेदवाराला सायकल चालवता येणे आणि झाडावर चढता येणे आवश्यक आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांना दरमहा ११ हजार ८५१ रुपये मानधन दिले जाणार आहे.

ही नियुक्ती ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी मानधन तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. रांची जिल्ह्यातील स्थानिक रहिवाशांना या भरतीसाठी अर्ज करता येणार असून, अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत १४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत आहे.

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