Jharkhand Recruitment 2026 : झाडावर चढता येतं आणि सायकल चालवता येते? दरमहा ११ हजार रुपये मानधन! सुरुय सरकारी भरती

झारखंड : झारखंड सरकारच्या कृषी विभागाने रांची जिल्ह्यातील वनस्पती संरक्षण केंद्रांवर ‘पीक रक्षक’ (फसल रक्षक) पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. या भरतीअंतर्गत एकूण २१ जागा भरण्यात येणार आहेत. या पदासाठी किमान दहावी उत्तीर्ण असण्याबरोबरच उमेदवाराला सायकल चालवता येणे आणि झाडावर चढता येणे आवश्यक आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांना दरमहा ११ हजार ८५१ रुपये मानधन दिले जाणार आहे.ही नियुक्ती ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी मानधन तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. रांची जिल्ह्यातील स्थानिक रहिवाशांना या भरतीसाठी अर्ज करता येणार असून, अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत १४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत आहे..किती जागा आणि किती मानधन?झारखंडच्या कृषी विभागांतर्गत रांची जिल्ह्यातील विविध प्रखंडांमधील वनस्पती संरक्षण केंद्रांवर पीक रक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. या पदासाठी एकूण २१ जागा उपलब्ध आहेत. निवड झालेल्या उमेदवारांना दरमहा ११ हजार ८५१ रुपये मानधन मिळेल.ही भरती ११ महिन्यांसाठी किंवा नियमित नियुक्ती होईपर्यंत, यापैकी जे आधी होईल त्या कालावधीसाठी करण्यात येणार आहे. ही नियमित शासकीय नोकरी नसून मानधन तत्त्वावरील तात्पुरती नियुक्ती आहे..शैक्षणिक पात्रता आणि आवश्यक कौशल्येया पदासाठी अर्ज करणारा उमेदवार मान्यताप्राप्त शिक्षण मंडळातून किमान दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर कृषी किंवा उद्यान संचालनालयांतर्गत मान्यताप्राप्त संस्थेतून किमान पाच दिवसांचे प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असावे.या पदासाठी काही विशेष कौशल्येही आवश्यक आहेत. उमेदवाराला झाडावर चढता आले पाहिजे आणि सायकल चालवता आली पाहिजे. तसेच अर्जदार रांची जिल्ह्याचा स्थानिक रहिवासी असणे आणि स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.प्रवर्गानुसार वयोमर्यादा किती?उमेदवाराचे किमान वय १८ वर्षे असावे. १ एप्रिल २०२६ रोजी असलेल्या वयानुसार कमाल वयोमर्यादा पुढीलप्रमाणे आहे.खुला आणि EWS प्रवर्गातील पुरुष उमेदवार : ३५ वर्षेEBC प्रवर्गातील पुरुष उमेदवार : ३७ वर्षेखुला, EWS आणि EBC प्रवर्गातील महिला उमेदवार : ३८ वर्षेSC/ST प्रवर्गातील पुरुष आणि महिला उमेदवार : ४० वर्षेमाजी सैनिकांना कमाल वयोमर्यादेत पाच वर्षांची अतिरिक्त सूट.अर्ज कसा आणि कुठे करायचा?या भरतीसाठी ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करावा लागणार आहे. उमेदवार स्पीड पोस्ट, नोंदणीकृत टपाल किंवा प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन अर्ज जमा करू शकतात. अर्ज १४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत संबंधित कार्यालयात पोहोचणे आवश्यक आहे.अर्ज पाठवण्याचा पत्ता :कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी,संयुक्त जिल्हा कृषी भवन, कृषी भवन परिसर,कांके रोड, रांची - ८३४००८, झारखंड.अर्जासोबत दहावीची गुणपत्रिका व प्रमाणपत्र, पाच दिवसांच्या प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र, रांची जिल्ह्यातील स्थानिक रहिवासी प्रमाणपत्र, वैध ओळखपत्र तसेच लागू असल्यास जात प्रमाणपत्र किंवा EWS प्रमाणपत्र यांच्या स्वप्रमाणित प्रती जोडाव्या लागतील.भरतीची सविस्तर जाहिरात आणि अर्जाचा नमुना रांची जिल्ह्याच्या ranchi.nic.in तसेच sameti.org या अधिकृत संकेतस्थळांवर उपलब्ध असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी अधिकृत जाहिरातीतील सर्व अटी आणि सूचनांची तपासणी करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.