Jharkhand Health News : झारखंडमध्ये किशोरवयीन मुलींसाठी HPV लसीकरणाची तयारी; मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी सर्वेक्षणानंतरच निर्णय घेण्याचे दिले निर्देश

रांची (झारखंड) : झारखंडमधील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत राज्यातील आरोग्य सुविधांचा आढावा घेण्यात आला. किशोरवयीन मुलींना गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस (HPV) लसीकरणावर विशेष चर्चा झाली. मात्र, लसीकरण सुरू करण्यापूर्वी राज्यभर सर्वेक्षण करून वैद्यकीय आणि वैज्ञानिक बाबींचा सखोल अभ्यास करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, झारखंडमध्ये दर एक लाख लोकसंख्येमागे गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाचे १३ रुग्ण आढळत असल्याची नोंद आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन आजाराचे प्रमाण, रुग्णांचे वयोगट आणि आजाराच्या विविध टप्प्यांची माहिती गोळा करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच देश-विदेशातील कर्करोगतज्ज्ञ आणि वैद्यकीय संस्थांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून HPV लसीची सुरक्षितता आणि परिणामकारकता तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले..जिल्हा रुग्णालयांत तपासणी सुविधाकर्करोगाचे लवकर निदान व्हावे यासाठी जिल्हा रुग्णालये आणि सामुदायिक आरोग्य केंद्रांमध्ये पॅप स्मीअर तसेच HPV DNA चाचण्यांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला. लसीकरणासोबतच नियमित तपासणी आणि जनजागृती आवश्यक असल्याचे बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले.रिम्समधील ३१९ पदांची पुनर्रचनारांची येथील राजेंद्र इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (रिम्स) मधील वैद्यकीय शिक्षकांच्या ३१९ मंजूर पदांची पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आला. यामध्ये प्राध्यापकांची पदे ४४ वरून ४२, अतिरिक्त प्राध्यापकांची पदे ९ वरून ८, सहयोगी प्राध्यापकांची पदे ९५ वरून ९६ आणि सहाय्यक प्राध्यापकांची पदे १७० वरून १७२ करण्याचा समावेश आहे. सांख्यिकी सहाय्यक प्राध्यापकाचे एक पद कायम ठेवण्यात येणार आहे.रिम्समध्ये सात सुपर स्पेशालिटी आणि तीन ब्रॉड स्पेशालिटी विभाग सुरू करण्याचे नियोजन आहे. यासाठी १६ नवीन पदांचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे. या बदलांमुळे वैद्यकीय शिक्षण आणि विशेष उपचारांच्या सुविधा वाढवण्याचा प्रयत्न आहे..आरोग्य योजना आणि रुग्णवाहिका सेवांवर भरहजारीबाग, दुमका आणि पलामू येथील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय शिक्षकांची उपलब्धता आणि वसतिगृह व्यवस्थेचा आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.'मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजने'अंतर्गत पात्र कुटुंबांना १० लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचारांची सुविधा प्रभावीपणे मिळावी, यासाठी योजनेची अंमलबजावणी शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यावर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला. या योजनेचा आयुष्मान भारतशी समन्वय अधिक प्रभावी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. याशिवाय ग्रामीण आणि शहरी भागांतील रुग्णवाहिका सेवा अधिक सक्षम करण्याचे निर्देश देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.