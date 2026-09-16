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Health: गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी HPV लसीकरणावर भर; NCD मॉडेलमध्ये डिजिटल ट्रॅकिंगचाही समावेश

Health News Jharkhand : HPV लसीकरण, कर्करोगाचे लवकर निदान आणि डिजिटल ट्रॅकिंगद्वारे झारखंडचे इंटिग्रेटेड NCD मॉडेल देशासाठी आदर्श ठरणार
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सकाळ वृत्तसेवा
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झारखंड: असंसर्गजन्य रोगांच्या (NCD) प्रतिबंध आणि व्यवस्थापनासाठी झारखंडच्या आरोग्य विभागाने तयार केलेल्या ‘इंटिग्रेटेड NCD मॉडेल’ला केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाची मंजुरी मिळाली आहे. या मॉडेलची झारखंडमध्ये अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, त्याच्या परिणामांचे मूल्यांकन केल्यानंतर देशातील इतर राज्यांमध्येही हा आराखडा लागू करण्याची तयारी आहे.

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