Health: गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी HPV लसीकरणावर भर; NCD मॉडेलमध्ये डिजिटल ट्रॅकिंगचाही समावेश

झारखंड: असंसर्गजन्य रोगांच्या (NCD) प्रतिबंध आणि व्यवस्थापनासाठी झारखंडच्या आरोग्य विभागाने तयार केलेल्या ‘इंटिग्रेटेड NCD मॉडेल’ला केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाची मंजुरी मिळाली आहे. या मॉडेलची झारखंडमध्ये अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, त्याच्या परिणामांचे मूल्यांकन केल्यानंतर देशातील इतर राज्यांमध्येही हा आराखडा लागू करण्याची तयारी आहे..नवी दिल्लीतील कर्तव्य भवन-१ येथे १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या मॉडेलवर चर्चा करण्यात आली. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव आणि मिशन डायरेक्टर आराधना पटनायक यांच्या उपस्थितीत झारखंडच्या आरोग्य विभागाने या एकात्मिक आराखड्याचे सादरीकरण केले.कॅन्सरपासून मधुमेहापर्यंत एकाच आराखड्यात उपचारया मॉडेलचा मुख्य उद्देश असंसर्गजन्य आजारांचे प्राथमिक टप्प्यावरच निदान करणे आणि रुग्णांना आवश्यक उपचार व नियमित फॉलो-अप उपलब्ध करून देणे हा आहे.यामध्ये कॅन्सर नियंत्रण, पॅलिएटिव्ह केअर, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, हृदयरोग, तंबाखू नियंत्रण आणि मुख आरोग्य तपासणी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यासोबतच मानसिक आरोग्याशी संबंधित सेवा प्राथमिक आरोग्य व्यवस्थेशी जोडण्यावरही भर देण्यात आला आहे.रुग्णांची डिजिटल नोंदणी, उपचारांचा फॉलो-अप आणि आरोग्यविषयक माहितीच्या आधारे त्यांचा नियमित मागोवा घेण्यासाठी डिजिटल ट्रॅकिंग यंत्रणा विकसित करण्याचे नियोजन आहे. .HPV लसीकरणाला विशेष प्राधान्यगर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी HPV लसीकरणाला या आराखड्यात महत्त्व देण्यात आले आहे. राज्यात लसीकरण मोहिमेला अधिक गती देण्याच्या दृष्टीने आरोग्य विभागाकडून नियोजन केले जाणार आहे.कॅन्सरचे लवकर निदान, उपचार आणि गरज असलेल्या रुग्णांसाठी पॅलिएटिव्ह केअरची सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही मॉडेलमध्ये भर आहे.केंद्राकडून झारखंडच्या प्रयोगाचे सादरीकरण .केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या NCD विभागाचे उपमहासंचालक डॉ. एल. स्वास्तिचरण यांनी बैठकीत झारखंडच्या इंटिग्रेटेड मॉडेलचे सादरीकरण केले. झारखंडकडून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे मिशन संचालक शशी प्रकाश झा, राज्य नोडल अधिकारी डॉ. रवी राज आणि राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापक अनिमा किस्कू यांनी राज्याची कार्ययोजना मांडली.झारखंडमध्ये या मॉडेलची अंमलबजावणी आणि त्याचे परिणाम यांचे मूल्यांकन केल्यानंतर त्यातील उपयुक्त बाबी देशातील इतर राज्यांमध्ये लागू करण्याचा विचार आहे. .CSRच्या माध्यमातून संस्थांचा सहभागहा उपक्रम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी झारखंडमध्ये लवकरच राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन केले जाणार आहे. यात आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ, मंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी सहभागी होणार आहेत.ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांपर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचवण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, स्वयंसेवी संस्था आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांनी CSR निधी तसेच तांत्रिक मनुष्यबळाच्या माध्यमातून या अभियानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, झारखंडकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.