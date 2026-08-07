Jharkhand Paperleak: १३ वर्षांत १२ परीक्षा पास! 'सुपर सॉल्व्हर'ची काळी कमाई; JPSC घोटाळ्याचा मास्टरमाईंड कसा अडकला?

झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या (JPSC) कथित पेपर लीक आणि OMR गैरव्यवहार प्रकरणात सीआयडीने तपासाची गती वाढवली आहे. या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी म्हणून समोर आलेला अभय कुमार तिवारी हा सरकारी अधिकारी असूनही उमेदवारांकडून लाखो रुपये घेऊन परीक्षा पास करून देण्याचे आश्वासन देत असल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणामुळे राज्यभर विद्यार्थ्यांचे आंदोलनही तीव्र झाले आहे..कोण आहे अभय कुमार तिवारी?अभय कुमार तिवारी याला 'सुपर सॉल्व्हर' म्हणून ओळखले जात होते. गेल्या १३ वर्षांत त्याने १२ सरकारी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचा दावा करून विद्यार्थ्यांचा विश्वास संपादन केला होता. त्याने JPSC नागरी सेवा, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, JSSC PGT, JSSC CGL अशा अनेक स्पर्धा परीक्षा पास केल्या होत्या. सध्या तो गोड्डा जिल्ह्यात ब्लॉक सप्लाय ऑफिसर (BSO) म्हणून कार्यरत होता.सरकारी सेवेत येण्यापूर्वी तो परीक्षांतील गैरव्यवहारामुळे ब्लॅकलिस्ट झालेल्या TDPL (TRS-Data Processing Private Limited) कंपनीत मार्केटिंग मॅनेजर म्हणून काम करत होता. तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, सरकारी नोकरी मिळाल्यानंतरही त्याचे या कंपनीशी संबंध कायम होते..उमेदवारांकडून लाखोंची मागणीसीआयडीच्या तपासानुसार, अभय तिवारी स्वतःच्या यशाचा दाखला देत उमेदवारांना परीक्षा पास करून देण्याची खात्री द्यायचा. त्यासाठी एका उमेदवाराकडून २५ ते ४० लाख रुपये घेतल्याचा आरोप आहे. OMR शीटमध्ये फेरफार करून निकालावर प्रभाव टाकण्याचा कट रचल्याचाही संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे..Mhada Lottery: मुंबईकरांची गृहस्वप्नपूर्ती! म्हाडाच्या २,६४० घरांची सोडत जाहीर; पुढील लॉटरी कधी? .विद्यार्थी आंदोलन का करत आहेत?JPSC पूर्व परीक्षेत पेपर लीक आणि OMR शीटमध्ये फेरफार झाल्याचा आरोप करत हजारो विद्यार्थी रांचीतील जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियमवर आंदोलन करत आहेत. विद्यार्थ्यांनी राज्य सीआयडीच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत या संपूर्ण प्रकरणाची CBI आणि ED मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.यापूर्वी JSSC CGL, उत्पादन शुल्क कॉन्स्टेबल भरती आणि दहावी बोर्ड परीक्षेतील कथित पेपर लीक प्रकरणांमुळेही विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे..सध्या तपास कुठपर्यंत?सीआयडीच्या विशेष तपास पथकाने अभय कुमार तिवारी, TDPL कंपनीच्या संचालकांसह १९ हून अधिक आरोपींना अटक केली आहे. उमेदवारांच्या OMR शीट्स आणि कार्बन कॉपीची फॉरेन्सिक तपासणी सुरू असून तपासाच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाणार आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याचे आश्वासन दिले असून तपास निष्पक्षपणे पूर्ण केला जाईल, असे सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.