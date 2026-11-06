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Jharkhand: अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी मोफत स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण; JPSC साठी ४०, तर JSSC साठी ३८ विद्यार्थ्यांची निवड

Free Competitive Exam Training : झारखंड सरकारकडून अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी मोफत स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण योजना सुरू करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात JPSC साठी ४०, तर JSSC साठी ३८ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे.
Jharkhand Minister Hafizul Hasan inaugurates the free coaching scheme for minority students in Ranchi.

Jharkhand Minister Hafizul Hasan inaugurates the free coaching scheme for minority students in Ranchi.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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झारखंड: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची तयारी करता यावी, यासाठी झारखंड सरकारने 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्याक कोचिंग योजना' सुरू केली आहे. अल्पसंख्याक कल्याण आणि जलसंपदा मंत्री हफीजुल हसन यांच्या हस्ते रांची येथील कडरू हज हाऊसमध्ये या योजनेचे उद्घाटन करण्यात आले. या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना शासकीय अधिकारी होण्यासाठी मोफत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

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