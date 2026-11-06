Jharkhand: अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी मोफत स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण; JPSC साठी ४०, तर JSSC साठी ३८ विद्यार्थ्यांची निवड

झारखंड: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची तयारी करता यावी, यासाठी झारखंड सरकारने 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्याक कोचिंग योजना' सुरू केली आहे. अल्पसंख्याक कल्याण आणि जलसंपदा मंत्री हफीजुल हसन यांच्या हस्ते रांची येथील कडरू हज हाऊसमध्ये या योजनेचे उद्घाटन करण्यात आले. या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना शासकीय अधिकारी होण्यासाठी मोफत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे..पहिल्या टप्प्यात ७८ विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणयोजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ४० विद्यार्थ्यांना झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या (JPSC), तर ३८ विद्यार्थ्यांना झारखंड कर्मचारी निवड आयोगाच्या (JSSC) परीक्षांची तयारी करून दिली जाणार आहे. कोलकाता येथील एका तज्ज्ञ शैक्षणिक संस्थेच्या माध्यमातून हे प्रशिक्षण दिले जात आहे.उद्घाटन कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना पुस्तके, अभ्यास साहित्य आणि दप्तरांचे वाटप करण्यात आले. प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र वर्गखोल्या आणि सुसज्ज वाचनालयाची व्यवस्था करण्यात आली आहे..वसतिगृह आणि आरोग्य तपासणीची सुविधाहीप्रशिक्षण केंद्रात विद्यार्थ्यांसाठी अद्ययावत वर्गखोल्या आणि वाचनालय उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. दूरवरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निवासाची अडचण दूर करण्यासाठी लवकरच मोफत वसतिगृहाची सुविधाही सुरू केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांसह कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची नियमित तपासणी करण्यासाठी वैद्यकीय शिबिराची व्यवस्था करण्यात आली आहे..JEE आणि NEET प्रशिक्षण सुरू करण्याचे नियोजनया योजनेचा विस्तार करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे मंत्री हफीजुल हसन यांनी सांगितले. आगामी काळात अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षेसाठी JEE आणि वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेसाठी NEET यांचेही मोफत प्रशिक्षण सुरू करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना या परीक्षांच्या तयारीसाठी इतर राज्यांत जाण्याची गरज भासणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले..विद्यार्थ्यांना मेहनतीचे आवाहनविद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना हफीजुल हसन यांनी अभ्यासात सातत्य आणि कठोर परिश्रमाचे महत्त्व सांगितले. बिहारमधील तरुण प्रशासकीय परीक्षांमध्ये चांगली कामगिरी करत असल्याचे उदाहरण देत झारखंडमधील विद्यार्थ्यांनीही अभ्यासाला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.यावेळी त्यांनी जामताडा येथील JPSC परीक्षेची तयारी करणाऱ्या एहसान इलाही या विद्यार्थ्याशी संवाद साधला. मागील परीक्षेत केवळ एका गुणाने त्याची निवड हुकली होती. यावेळी त्याला यश मिळावे, अशा शुभेच्छा मंत्र्यांनी दिल्या.या कार्यक्रमाला कल्याण सचिव कृपानंद झा, आदिवासी कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी, विशेष शाखेचे डीआयजी नौशाद आलम, अल्पसंख्याक आयोगाचे उपाध्यक्ष प्रांजेल सोलोमन आणि हज समितीचे संयुक्त सचिव गुलाम समदानी यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.