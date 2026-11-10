झारखंडमध्ये अनाथ आणि गरजू मुलांना दरमहा ४ हजार रुपये; ‘मिशन वात्सल्य’ योजनेतून आर्थिक मदत

रांची (झारखंड) : अनाथ, निराधार आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या कुटुंबांतील मुलांच्या शिक्षण आणि पालनपोषणासाठी झारखंड सरकारने ‘मिशन वात्सल्य’ प्रायोजन योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या योजनेत पात्र बालकांना दरमहा ४ हजार रुपये दिले जाणार आहेत. मुलांचे वय १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत ही मदत मिळू शकते. एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त तीन मुलांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.बाल विकास आणि सामाजिक सुरक्षा विभागामार्फत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त सहकार्याने ही योजना राबवली जात आहे. आर्थिक अडचणींमुळे मुलांचे शिक्षण किंवा पालनपोषण थांबू नये, हा या योजनेचा उद्देश आहे..कोणती मुले योजनेसाठी पात्र?या योजनेचा लाभ विविध कौटुंबिक आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या मुलांना मिळू शकतो.अनाथ मुले : आई-वडील दोघांचेही निधन झालेली मुले.एकल पालक असलेली मुले : आई किंवा वडील यांपैकी एकाचा मृत्यू झालेला असून कुटुंब आर्थिक अडचणीत असलेली मुले.गंभीर आजाराने ग्रस्त पालकांची मुले : आई-वडील गंभीर आजाराने ग्रस्त असल्यामुळे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झालेली मुले.नातेवाईकांकडे राहणारी मुले : कुटुंबात कमावती व्यक्ती नसल्यामुळे नातेवाईकांच्या आधाराने राहणारी मुले.या योजनेत मुलींच्या अर्जांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याची माहिती विभागाकडून देण्यात आली आहे. पात्र मुलांना १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत दरमहा आर्थिक मदत मिळू शकते..योजनेच्या प्रमुख अटी काय?मिशन वात्सल्य योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही आर्थिक आणि कौटुंबिक निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.आर्थिक मदत : प्रत्येक पात्र बालकाला दरमहा ४ हजार रुपये.मुलांची मर्यादा : एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त तीन मुलांना लाभ.वार्षिक उत्पन्न : कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ७५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.वयोमर्यादा : १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत मदत मिळू शकते..अर्ज कुठे आणि कसा करावा?योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक पालक किंवा संबंधित मुलांचे संगोपन करणाऱ्या व्यक्तींनी जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाशी संपर्क साधावा. रांची येथील कचहरी परिसरातील उपायुक्त कार्यालयात असलेल्या जिल्हा बाल संरक्षण कक्षातून योजनेचा अर्ज आणि आवश्यक माहिती मिळू शकते.अधिक माहितीसाठी jharkhandjscps2020@gmail.com या ईमेलवर संपर्क साधता येईल. तसेच बालकांशी संबंधित मदत किंवा चौकशीसाठी राष्ट्रीय चाइल्ड हेल्पलाइन क्रमांक १०९८ वर संपर्क साधण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे.मुलांच्या शिक्षण आणि संगोपनाला आधारकौटुंबिक संकट किंवा आर्थिक परिस्थितीमुळे मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये, तसेच त्यांचे मूलभूत पालनपोषण सुरू राहावे, यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरू शकते. पात्र कुटुंबांनी जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाशी संपर्क साधून योजनेचे निकष, आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रियेची माहिती घ्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.