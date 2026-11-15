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Jharkhand Pavilion: भारत मंडपममध्ये झारखंडच्या कलाकौशल्याचे प्रदर्शन; मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या हस्ते पॅव्हेलियनचे उद्घाटन

Jharkhand Pavilion at India International Trade Fair : नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्यात झारखंडच्या कला, हस्तकला, आदिवासी चित्रकला आणि स्थानिक उत्पादनांचे २२ स्टॉल्समधून प्रदर्शन करण्यात आले आहे.
Hemant Soren inaugurates the Jharkhand Pavilion at Bharat Mandapam

Hemant Soren inaugurates the Jharkhand Pavilion at Bharat Mandapam

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्यात (IITF) झारखंड पॅव्हेलियनचे उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या हस्ते करण्यात आले. ८०० चौरस फूट क्षेत्रफळात उभारण्यात आलेल्या या पॅव्हेलियनमध्ये राज्यातील विविध शासकीय विभाग आणि संस्थांचे एकूण २२ स्टॉल्स आहेत. या माध्यमातून झारखंडची पारंपरिक कला, हस्तकला, चित्रकला, खादी वस्त्रे आणि स्थानिक उत्पादने देश-विदेशातील व्यापारी व खरेदीदारांसमोर मांडण्यात आली आहेत.

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