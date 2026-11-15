Jharkhand Pavilion: भारत मंडपममध्ये झारखंडच्या कलाकौशल्याचे प्रदर्शन; मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या हस्ते पॅव्हेलियनचे उद्घाटन

नवी दिल्ली : नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्यात (IITF) झारखंड पॅव्हेलियनचे उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या हस्ते करण्यात आले. ८०० चौरस फूट क्षेत्रफळात उभारण्यात आलेल्या या पॅव्हेलियनमध्ये राज्यातील विविध शासकीय विभाग आणि संस्थांचे एकूण २२ स्टॉल्स आहेत. या माध्यमातून झारखंडची पारंपरिक कला, हस्तकला, चित्रकला, खादी वस्त्रे आणि स्थानिक उत्पादने देश-विदेशातील व्यापारी व खरेदीदारांसमोर मांडण्यात आली आहेत..शनिवारी (१४ नोव्हेंबर) मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी दीपप्रज्वलन करून पॅव्हेलियनचे उद्घाटन केले. त्यानंतर त्यांनी विविध स्टॉल्सना भेट देऊन तेथील उत्पादनांची पाहणी केली.२२ स्टॉल्समधून झारखंडच्या विविध क्षेत्रांचे दर्शनझारखंड पॅव्हेलियनमध्ये उद्योग, खाण, पर्यटन, खादी बोर्ड आणि झारखंड स्टेट लाइव्हलीहुड प्रमोशन सोसायटी (JSLPS) यांसह विविध विभाग व संस्थांचे स्टॉल्स उभारण्यात आले आहेत.या स्टॉल्समध्ये राज्यातील पारंपरिक हस्तकला, आदिवासी चित्रकला, खादी वस्त्रे आणि स्थानिक खाद्यपदार्थांचे प्रदर्शन करण्यात आले आहे. याशिवाय झारखंडमधील औद्योगिक गुंतवणूक आणि पर्यटनाच्या संधींची माहितीही येथे दिली जात आहे..स्थानिक उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्यावर भरउद्घाटनानंतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी पॅव्हेलियनमधील स्टॉल्सची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी सहभागी कलाकार, लघुउद्योजक आणि बचत गटांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधून त्यांच्या उत्पादनांची माहिती घेतली. त्यांच्या कौशल्याचेही त्यांनी कौतुक केले.झारखंडमधील स्थानिक उत्पादने आणि सांस्कृतिक वारशाला देशांतर्गत बाजारपेठेसोबतच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही ओळख मिळावी, यासाठी प्रयत्न करण्यावर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला. स्थानिक कलाकार, कारागीर आणि उद्योजकांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी अधिक व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने या व्यापार मेळ्याला महत्त्व आहे.या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून झारखंडची कला, संस्कृती, औद्योगिक क्षमता आणि स्थानिक उत्पादनांची ओळख राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.