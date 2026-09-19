Jharkhand Plans Centralized Blood Supply System: रक्ताची गरज? फक्त एक कॉल करा; झारखंडमध्ये ४ तासांत रुग्णालयात पोहोचणार रक्त

रांची : आपत्कालीन परिस्थितीत रक्ताची कमतरता आणि वेळेवर रक्त उपलब्ध न होण्याची समस्या दूर करण्यासाठी झारखंड सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आरोग्य विभाग आणि ‘एम सायन्स’ (M Science) यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारानुसार राज्यात रक्तपुरवठ्यासाठी केंद्रीकृत यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. या व्यवस्थेत रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना केवळ टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा लागणार असून, मागणी नोंदवल्यानंतर जास्तीत जास्त चार तासांत आवश्यक रक्त संबंधित रुग्णालयापर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे..ही संपूर्ण व्यवस्था पुढील ९० दिवसांत कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे. रांची येथे यासाठी सेंट्रलाइज्ड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर उभारण्यात येणार आहे.एका कॉलवर रक्ताची मागणीरक्ताची गरज भासल्यास रुग्ण किंवा त्यांचे नातेवाईक शासनाकडून उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकतील. मागणी नोंदवल्यानंतर संबंधित रक्तगटाचे उपलब्ध आणि आवश्यक रक्त शोधून ते रुग्णालयापर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे.आरोग्यमंत्री डॉ. इरफान अन्सारी यांनी रक्ताच्या कमतरतेमुळे रुग्णांचा जीव धोक्यात येऊ नये आणि रक्तासाठी नातेवाईकांना वेगवेगळ्या ठिकाणी धावपळ करावी लागू नये, यावर भर दिला. सुरक्षित आणि दर्जेदार रक्त वेळेत उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे प्राधान्य असल्याचे त्यांनी सांगितले..Premium|High Blood Pressure Silent Killer : उच्च रक्तदाबाच्या धोक्यापासून वेळीच व्हा सावध; डॉक्टरांनी सुचवलेली ही 'त्रिसूत्री' देईल निरोगी आयुष्य!.रक्त संकलनापासून रुग्णालयापर्यंतची जबाबदारीसामंजस्य करारानुसार ‘एम सायन्स’कडे रक्त संकलन, साठवणूक आणि वितरणाशी संबंधित विविध तांत्रिक जबाबदाऱ्या सोपवण्यात येणार आहेत. रक्तदान शिबिरांच्या माध्यमातून रक्त संकलित करून ते आधुनिक रक्तपेढ्यांमध्ये योग्य तापमानात सुरक्षित ठेवले जाणार आहे.रुग्णांना सुरक्षित रक्त मिळावे यासाठी आवश्यक वैद्यकीय तपासण्या निर्धारित मानकांनुसार करणेही या व्यवस्थेचा भाग असेल. रुग्णालयाकडून रक्ताची मागणी नोंदवल्यानंतर ते संबंधित सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयापर्यंत पोहोचवण्याची वाहतूक व्यवस्थाही केली जाणार आहे..रांचीत २४ तास कमांड सेंटरराज्यातील विविध रक्तपेढ्यांमधील रक्तसाठा, उपलब्ध रक्तगट आणि वितरण व्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्यासाठी रांची येथे सेंट्रलाइज्ड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर उभारण्यात येणार आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून राज्यातील रक्तसाठ्याची माहिती आणि पुरवठा साखळीवर केंद्रीकृत पद्धतीने देखरेख ठेवण्याचे नियोजन आहे.आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह यांनी या व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेतला जाणार असल्याचे सांगितले. जिल्हास्तरावरही नियमित बैठका घेऊन संपूर्ण नेटवर्कच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यात येणार आहे.ही सुविधा केवळ सरकारी रुग्णालयांपुरती मर्यादित न ठेवता, खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्या गरजू रुग्णांनाही उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत रक्त मिळवण्यासाठी होणारी धावपळ कमी करण्याच्या दृष्टीने ही व्यवस्था महत्त्वाची ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.