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RINPASमध्ये बाल-किशोर मनोविकारांसाठी २० खाटांचे युनिट; बंद पडलेले MD Psychiatry, DPN अभ्यासक्रम पुन्हा सुरू होणार

Jharkhand Expands Mental Health Services: झारखंडमध्ये मानसिक आरोग्य सेवांना चालना; रिनपासमध्ये बाल-किशोर रुग्णांसाठी २० खाटांचे स्वतंत्र युनिट
Jharkhand Expands Mental Health Services

Jharkhand Expands Mental Health Services

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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झारखंड: झारखंडमध्ये वैद्यकीय शिक्षणाचा विस्तार आणि मानसिक आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण आणि कुटुंब कल्याण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली नेपाळ हाऊस मंत्रालयात रिनपासचे संचालक तसेच राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्राचार्य आणि अधीक्षक यांच्या स्वतंत्र आढावा बैठका घेण्यात आल्या.

या बैठकीत रांची येथील रिनपासमध्ये बाल आणि किशोरवयीन रुग्णांसाठी २० खाटांचे स्वतंत्र मनोविकार युनिट सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच बंद पडलेले डीपीएन आणि एमडी सायकियाट्री अभ्यासक्रम पुन्हा सुरू करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

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