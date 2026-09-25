RINPASमध्ये बाल-किशोर मनोविकारांसाठी २० खाटांचे युनिट; बंद पडलेले MD Psychiatry, DPN अभ्यासक्रम पुन्हा सुरू होणार

झारखंड: झारखंडमध्ये वैद्यकीय शिक्षणाचा विस्तार आणि मानसिक आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण आणि कुटुंब कल्याण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली नेपाळ हाऊस मंत्रालयात रिनपासचे संचालक तसेच राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्राचार्य आणि अधीक्षक यांच्या स्वतंत्र आढावा बैठका घेण्यात आल्या.या बैठकीत रांची येथील रिनपासमध्ये बाल आणि किशोरवयीन रुग्णांसाठी २० खाटांचे स्वतंत्र मनोविकार युनिट सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच बंद पडलेले डीपीएन आणि एमडी सायकियाट्री अभ्यासक्रम पुन्हा सुरू करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले..रिनपासमध्ये २० खाटांचे स्वतंत्र युनिटरांची येथील रिनपासमध्ये बाल आणि किशोरवयीन मुलांच्या मानसिक आरोग्य उपचारांसाठी स्वतंत्र २० खाटांचे इनडोअर युनिट सुरू करण्यात येणार आहे. या युनिटमुळे लहान मुले आणि किशोरवयीन रुग्णांना विशेष मानसिक आरोग्य सेवा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.संस्थेत पूर्वी सुरू असलेले डिप्लोमा इन सायकियाट्रिक नर्सिंग (DPN) आणि एमडी सायकियाट्री हे अभ्यासक्रम पुन्हा सुरू करण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ आणि प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..बाल मनोविकार आणि वृद्धांमधील मनोविकार या क्षेत्रांमध्ये पुढील स्तरावरील विशेष अभ्यासक्रम सुरू करण्याच्या शक्यतेवरही चर्चा झाली. यामुळे रिनपासमध्ये मानसिक आरोग्याच्या विविध शाखांमधील तज्ज्ञ मनुष्यबळ तयार करण्यास मदत होऊ शकते.वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये UG-PG जागा वाढणारराज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएस आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या जागा वाढवण्याचेही सरकारने ठरवले आहे. सध्याचे मनुष्यबळ आणि भविष्यातील गरजांचा अभ्यास करून एका आठवड्यात सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश संबंधित महाविद्यालयांना देण्यात आले आहेत..जागा वाढवल्यानंतर त्यानुसार प्राध्यापक, वरिष्ठ डॉक्टर, परिचारिका आणि पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवणे तसेच पदांची पुनर्रचना करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे केवळ विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाच्या जागा वाढवण्याऐवजी त्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक आणि वैद्यकीय मनुष्यबळही उपलब्ध करण्यावर भर दिला जाणार आहे.धनबाद येथील एसएनएमएमसीएचने २०३० पर्यंत पदवी स्तरावरील २५० आणि पदव्युत्तर स्तरावरील २०० जागा वाढवण्याचे लक्ष्य प्रस्तावित केले आहे. दुमका, हजारीबाग आणि पलामू येथील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्येही यूजीच्या २०० आणि पीजीच्या १५० जागांपर्यंत विस्तार करण्याच्या शक्यतांवर काम सुरू आहे..प्राध्यापकांच्या कमतरतेवर देशव्यापी भरतीवैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक तेवढे प्राध्यापक उपलब्ध नसल्यास वाढीव जागांना अडथळा निर्माण होऊ शकतो. ही बाब लक्षात घेऊन प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांची पूर्तता करण्यासाठी व्यापक भरती मोहीम राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.निवृत्त तज्ज्ञ डॉक्टरांची सेवा घेण्यासोबतच देशातील इतर राज्ये आणि शहरांमधील पात्र प्राध्यापक, सहप्राध्यापक आणि सहाय्यक प्राध्यापकांना झारखंडमध्ये काम करण्यासाठी आमंत्रित केले जाणार आहे. यासाठी देशपातळीवर प्रसिद्धी देण्याची तयारी करण्यात येत आहे..बोकारो आणि चाईबासा मेडिकल कॉलेजकडे लक्षबोकारो आणि चाईबासा येथील निर्माणाधीन वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या इमारती पुढील वर्षापर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि वैद्यकीय शिक्षण नियामक संस्थांचे निकष पूर्ण झाल्यास पुढील शैक्षणिक वर्षापासून या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागा वाढवण्यासोबतच आवश्यक प्राध्यापक आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता, नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करणे आणि मानसिक आरोग्य सेवांचा विस्तार यावर सरकारने एकाचवेळी लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्यसेवा या दोन्ही क्षेत्रांच्या विस्ताराला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.