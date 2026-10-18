Jharkhand Health :विद्यापीठ कर्मचारी, महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनाही आरोग्य विम्याचे संरक्षण; ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू

झारखंड ; राज्य आरोग्य सोसायटीने राज्यातील पात्र कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी ‘स्टेट एम्प्लॉईज हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम’ (SEHIS) अंतर्गत ऑनलाइन नोंदणी पोर्टल सुरू केले आहे. या योजनेत मंडळे व महामंडळांमधील कर्मचारी, विद्यापीठांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच पेन्शनधारकांचा समावेश आहे. ‘बी’ श्रेणीतील पात्र लाभार्थ्यांना १ नोव्हेंबरपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करण्याची संधी देण्यात आली आहे..अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाइन अर्जया योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र कर्मचाऱ्यांना sehis.jharkhand.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन नोंदणी करावी लागेल. अर्ज सादर केल्यानंतर संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी (DDO) किंवा नियुक्त अधिकारी अर्जदाराच्या सेवाविषयक तपशीलांची आणि कागदपत्रांची पडताळणी करतील.ही पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतरच अर्जदाराला विम्याच्या प्रीमियमची रक्कम ऑनलाइन भरण्याची सुविधा उपलब्ध होईल. त्यामुळे अर्जदारांनी नोंदणी करताना आवश्यक माहिती आणि कागदपत्रे अचूक भरावीत..मे २०२६ ते एप्रिल २०२७ या कालावधीसाठी विमाया योजनेचे विमा संरक्षण मे २०२६ ते एप्रिल २०२७ या कालावधीसाठी लागू असल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे. पात्र लाभार्थ्यांना निर्धारित प्रक्रियेनुसार नोंदणी करून विमा संरक्षणासाठी आवश्यक प्रीमियम भरावा लागेल..पेन्शनधारकांनाही पुन्हा संधीमागील वर्षी योजनेसाठी नोंदणी केली होती; मात्र काही कारणांमुळे प्रीमियम भरता आला नव्हता, अशा पेन्शनधारकांनाही पुन्हा अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. पात्र पेन्शनधारकांसाठी ६ हजार रुपये प्रीमियमची रक्कम नमूद करण्यात आली आहे.या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी आणि पेन्शनधारकांनी अंतिम मुदतीपूर्वी अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करावी. प्रीमियमची रक्कम, पात्रतेच्या अटी आणि विमा संरक्षणासंबंधी तपशील अधिकृत सूचना व पोर्टलवर तपासून घेणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.