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Jharkhand Health :विद्यापीठ कर्मचारी, महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनाही आरोग्य विम्याचे संरक्षण; ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू

Jharkhand Health Insurance Scheme, SEHIS Registration, Employee Benefits : झारखंड राज्य आरोग्य सोसायटीने स्टेट एम्प्लॉईज हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम (SEHIS) अंतर्गत विद्यापीठांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, मंडळे व महामंडळांमधील कर्मचारी आणि पात्र पेन्शनधारकांसाठी ऑनलाइन नोंदणी सुरू केली आहे.
Jharkhand Opens Online Registration for the SEHIS Health Insurance Scheme for Eligible Employees and Pensioners

Jharkhand Opens Online Registration for the SEHIS Health Insurance Scheme for Eligible Employees and Pensioners

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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झारखंड ; राज्य आरोग्य सोसायटीने राज्यातील पात्र कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी ‘स्टेट एम्प्लॉईज हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम’ (SEHIS) अंतर्गत ऑनलाइन नोंदणी पोर्टल सुरू केले आहे. या योजनेत मंडळे व महामंडळांमधील कर्मचारी, विद्यापीठांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच पेन्शनधारकांचा समावेश आहे. ‘बी’ श्रेणीतील पात्र लाभार्थ्यांना १ नोव्हेंबरपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करण्याची संधी देण्यात आली आहे.

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