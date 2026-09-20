Jharkhand Thalassemia : थॅलेसेमिया अन् सिकल सेल रुग्णांना मोठा दिलासा; खाजगी रुग्णालयांतही मोफत रक्त चढवण्याची सोय

थॅलेसेमिया, सिकल सेल ॲनिमिया आणि तीव्र ॲनिमियाच्या रुग्णांसाठी झारखंड सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता आयुष्मान भारत आणि अबुआ स्वास्थ्य कार्डधारकांना शासकीय रुग्णालयांप्रमाणेच पॅनेलवरील खासगी रुग्णालयांमध्येही मोफत रक्त संक्रमणाची सुविधा मिळणार आहे. यासाठी आरोग्य विभागाने खासगी रुग्णालयांना देण्यात येणाऱ्या उपचारांच्या पॅकेजचे दर निश्चित केले आहेत.थॅलेसेमिया आणि सिकल सेलच्या रुग्णांना ठराविक अंतराने रक्त चढवावे लागते. त्यामुळे उपचारांसाठी वारंवार मोठ्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये जावे लागते. आता पॅनेलवरील खासगी रुग्णालयांमध्येही ही सुविधा उपलब्ध झाल्याने रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची धावपळ कमी होणार आहे..वॉर्डनुसार उपचारांचे दर निश्चितसिकल सेल आणि तीव्र ॲनिमियाच्या रुग्णांसाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेताना वॉर्डच्या श्रेणीनुसार पॅकेजचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. रुटीन वॉर्डसाठी प्रतिदिन २,१०० रुपये, हाय डिपेंडन्सी युनिटसाठी ३,३०० रुपये, व्हेंटिलेटर नसलेल्या आयसीयूसाठी ८,५०० रुपये, तर व्हेंटिलेटरसह आयसीयूसाठी ९,००० रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. या पॅकेजचा खर्च पात्र कार्डधारकांच्या योजनेअंतर्गत करण्यात येणार आहे..थॅलेसेमिया बालकांसाठी स्वतंत्र पॅकेजथॅलेसेमियाग्रस्त बालकांसाठीही विशेष पॅकेज निश्चित करण्यात आले आहे. त्यासाठी २,३०० ते ३,००० रुपयांपर्यंतचे दर ठरवण्यात आले आहेत. या डे-केअर पॅकेजमध्ये केवळ पॅक्ड रेड ब्लड सेल्सचे रक्त संक्रमणच नाही, तर आवश्यक लॅब तपासण्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.यामध्ये CBC, LFT, KFT, युरिन प्रोटीन आणि सिरम फेरीटीन यांसारख्या तपासण्या केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे रक्त चढवण्यासोबत रुग्णाच्या आरोग्याची आवश्यक तपासणीही करता येणार आहे..Coastal Road Accident: BMW फ्लायओव्हरवरून खाली कशी कोसळली? धक्कादायक घटनेचा CCTV व्हायरल .आयर्न चिलेशन औषधांचीही तरतूदवारंवार रक्त संक्रमणामुळे शरीरात अतिरिक्त लोह साचण्याची शक्यता असते. हे कमी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आयर्न चिलेशन औषधांचीही काही पॅकेजमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. डेफेरासिरॉक्स किंवा डेफेरीप्रोन या औषधांचा १५ दिवसांचा साठा संबंधित पॅकेजमध्ये देण्यात येणार आहे. या पॅकेजचे दर २,३०० ते ३,२०० रुपयांपर्यंत आहेत..एप्लास्टिक ॲनिमियासाठी ५ लाखांपर्यंतचे पॅकेजएप्लास्टिक ॲनिमिया या गंभीर आजाराच्या उपचारांसाठीही सर्वसमावेशक पॅकेजची तरतूद करण्यात आली आहे. या उपचारांसाठी ५ लाख रुपयांपर्यंतचे पॅकेज निश्चित करण्यात आले आहे..UPI Transaction Fee : ऑनलाइन व्यवहारांना लागणार ब्रेक? केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळं शेतकऱ्यांना बसणार लाखो रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड, UPI शुल्क बदलामुळं वाढली चिंता.रुग्णांचा वेळ आणि प्रवासाचा खर्च वाचणारया निर्णयामुळे नियमित रक्त संक्रमणाची गरज असलेल्या रुग्णांना प्रत्येक वेळी मोठ्या शासकीय रुग्णालयांपर्यंत जाण्याची गरज कमी होणार आहे. पॅनेलवरील खासगी रुग्णालयांमध्येच उपचाराची सुविधा मिळाल्याने प्रवासाचा वेळ आणि खर्च वाचण्यास मदत होणार आहे.खासगी रुग्णालयांना उपचारांचा मोबदला देण्यासाठी डिजिटल क्लेम प्रक्रियेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे योजनेअंतर्गत झालेल्या उपचारांचे दावे आणि त्यावरील देयके निश्चित प्रक्रियेनुसार हाताळली जाणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.