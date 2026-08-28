Ved Vyas Housing Scheme : मच्छीमारांना पक्क्या घरासाठी १ लाख २० हजारांची मदत; जाणून घ्या वेद-व्यास योजनेची माहिती

झारखंड सरकारच्या वेद-व्यास गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत पारंपरिक आणि सक्रिय मच्छीमारांना पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. कच्च्या किंवा गवताच्या घरात राहणाऱ्या पात्र मच्छीमार कुटुंबांना या योजनेमुळे घर बांधण्यासाठी आर्थिक आधार मिळतो.घर बांधण्यासाठी १ लाख २० हजारांची मदतया योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्याला पक्के घर बांधण्यासाठी १ लाख २० हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. घर बांधण्यासाठी लाभार्थ्याच्या नावावर जमीन असणे आवश्यक आहे..कोणाला मिळणार लाभ?अर्जदार सक्रिय किंवा पारंपरिक मच्छीमार असणे आवश्यक आहे. त्याचे कुटुंब दारिद्र्यरेषेखालील असावे आणि तो सध्या कच्च्या किंवा गवताच्या घरात राहत असावा.घर बांधण्यासाठी स्वतःच्या नावावर जमीन असणेही आवश्यक आहे. यापूर्वी मत्स्यपालन विभागाची गृहनिर्माण योजना, इंदिरा आवास योजना किंवा केंद्र अथवा राज्य सरकारच्या समकक्ष गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेल्या व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही..अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक?अर्जदाराचा फोटो, सध्याच्या कच्च्या घराचा फोटो, मत्स्यपालन प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, उत्पन्नाचा दाखला आणि जमिनीच्या मालकीची कागदपत्रे आवश्यक आहेत.जिल्हा मत्स्यपालन कार्यालयात अर्जया योजनेसाठी ऑफलाईन अर्ज करता येतो. इच्छुक अर्जदाराने संबंधित जिल्हा मत्स्यपालन कार्यालयातून विहित नमुन्यातील अर्ज घ्यावा. अर्जामध्ये आवश्यक माहिती भरून कागदपत्रांच्या स्व-साक्षांकित प्रती जोडाव्यात.पूर्ण भरलेला अर्ज संबंधित जिल्हा मत्स्यपालन कार्यालयात जमा करावा. अर्ज जमा केल्यानंतर पोचपावती किंवा अर्ज क्रमांक घेणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.