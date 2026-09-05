झीरम घाटी नक्षलवादी हल्ला प्रकरणात NIA कोर्टाने १० आरोपींना ठरवलं दोषी; छत्तीसगड काँग्रेसच्या सर्व बड्या नेत्यांचं हत्याकांड प्रकरण

10 Convicted by Special NIA Court: २०१३ मधील बहुचर्चित झीरम घाटी नक्षलवादी हल्ल्याप्रकरणी जगदलपूर येथील राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या विशेष न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा निकाल देत १० आरोपींना दोषी ठरवले आहे. तब्बल १३ वर्षांनंतर आलेल्या या ऐतिहासिक निकालात न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवले आहे. अद्याप शिक्षेची घोषणा मात्र केलेली नाही..विशेष न्यायालयाने १०१ साक्षीदारांचे जबाब घेत उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. दोषींच्या शिक्षेची सुनावणी आणि कालावधी निश्चित करण्यासाठी १६ सप्टेंबर ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. या निकालावर प्रतिक्रिया देताना छत्तीसगडचे माजी उपमुख्यमंत्री टी. एस. सिंह देव यांनी असंतोष व्यक्त केला आहे..Blood Pressure: हाय बीपीवर फक्त मीठ कमी करण्याचा उपाय पुरेसा नाही; पोटॅशियम वाढवणेही गरजेचे! संशोधनातून नवा खुलासा... .सिंह देव म्हणाले की, "जोपर्यंत ही घटना कशी घडू दिली गेली हे स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत मी समाधानी होणार नाही. या हल्लेखोरांनी हल्ला घडवून आणला ही वेगळी बाब आहे, मात्र संपूर्ण परिसर पूर्णपणे असुरक्षित आणि रिकामा कसा सोडण्यात आला होता? सर्व माहिती असूनही प्रशासनाने सुरक्षेची पुरेशी व्यवस्था का केली नाही? खरी चूक प्रशासनाचीच आहे.''''आयएएस आणि आयपीएस ही केवळ पदे आहेत, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे उत्तरदायित्व. जेव्हा विरोधी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय मंत्री, माजी गृहमंत्री राहिलेले प्रदेशाध्यक्ष त्या ताफ्यात होते, तेव्हा त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी नेमकी कोणाची होती?" असा थेट सवाल सिंह देव यांनी उपस्थित केला..नेमकं काय घडलं होतं?हा भीषण हल्ला २५ मे २०१३ रोजी छत्तीसगडमधील बस्तर जिल्ह्यातील दरभा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील झीरम घाटीमध्ये झाला होता. त्या वेळी छत्तीसगडमध्ये विधानसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने या हल्ल्याच्या वेळेबाबत अनेक राजकीय प्रश्न उपस्थित झाले होते. काँग्रेस पक्षाच्या 'परिवर्तन यात्रे'चा भाग म्हणून पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांचा ताफा सुकमा येथून जगदलपूरच्या दिशेने परतत होता..Pune indigenous defence tech: पुण्यात निवृत्त शास्त्रज्ञांचा स्वदेशी स्टार्टअप; मानवरहित ड्रोन, स्वायत्त बोटींद्वारे जलसुरक्षेत क्रांती.दरम्यान, आधीच दबा धरून बसलेल्या शेकडो सशस्त्र नक्षलवाद्यांनी काँग्रेसच्या ताफ्याला चारही बाजूंनी घेरले. नक्षलवाद्यांनी सुरुवातीला भूसुरुंग घडवून आणला आणि त्यानंतर बेछूट गोळीबार सुरू केला. या भीषण आणि अमानुष हल्ल्यात तब्बल ३२ निष्पाप लोकांची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. यामध्ये तत्कालीन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमार पटेल, ज्येष्ठ नेते विद्याचरण शुक्ल आणि महेंद्र कर्मा यांच्यासह छत्तीसगड काँग्रेसचे जवळजवळ संपूर्ण शीर्षस्थ नेतृत्व एकाच वेळी संपले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.