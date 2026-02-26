Jungle Safari: होळीच्या सुट्ट्यांमध्ये जिम कॉर्बेट जंगल सफारीचा प्लॅन करताय? पर्यटकांना आहे नो एंट्री, या तारखेला सुरू होणार नाईट स्टे

होळीच्या सुट्ट्यांमध्ये जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्कमध्ये सफारीचा प्लॅन करत असाल, तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. होळीच्या पार्श्वभूमीवर जंगलातील शांतता राखण्यासाठी आणि पर्यटकांच्या हुल्लडबाजीवर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे..उत्तराखंडमधील प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्कसह आसपासचे सर्व पर्यटन झोन होळीच्या दिवशी पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहेत. अनेक पर्यटक होळी साजरी करण्यासाठी रामनगरला पोहोचतात, पण जंगलात जाऊन गोंधळ घालण्याची शक्यता असल्याने वन विभागाने ३ आणि ४ मार्च रोजी बुकिंग बंद ठेवले आहे..शहरातील कोलाहल सोडून निसर्गाच्या कुशीत नवीन वर्षाचे स्वागत! जिम कॉर्बेटमध्ये पर्यटकांची विक्रमी गर्दी, सफारी स्लॉट्स फुल्ल.जिम कॉर्बेट पार्कचे संचालक डॉ. साकेत बडोला यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ३ मार्च रोजी केवळ सकाळची सफारी सुरू असेल. दुपारची सफारी आणि रात्रीचा मुक्काम (Night Stay) पूर्णपणे बंद असेल. तर ४ मार्च रोजी सकाळ-दुपार दोन्ही वेळची सफारी आणि नाईट स्टे बंद ठेवला जाईल. ५ मार्चपासून नेहमीप्रमाणे पर्यटकांना प्रवेश दिला जाईल..कोणकोणते झोन राहणार बंद?कार्बेट पार्क: ढिकाला, बिजरानी, ढेला, दुर्गादेवी आणि गिरीजा झोनमध्ये सफारी आणि नाईट स्टे बंद असेल.रामनगर वन विभाग: सीतावनी, कोटा आणि कालाढूंगी हे लोकप्रिय पर्यटन झोनही पर्यटकांच्या प्रवेशासाठी बंद असतील.तराई पश्चिम वन विभाग: फाटो आणि हत्ती डगर हे नवीन पर्यटन झोन देखील होळीच्या दोन दिवसांत बंद राहतील..Latest Marathi News Live Update : देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा फक्त एका क्लिकवर.पर्यटकांच्या माहितीसाठी ऑनलाइन सूचनावन विभागाने आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर या सुट्ट्यांची माहिती आधीच प्रसिद्ध केली आहे, जेणेकरून पर्यटकांची गैरसोय होऊ नये. होळीच्या उत्साहात वन्यजीवांना त्रास होऊ नये आणि जंगलाचे नियम मोडले जाऊ नयेत, यासाठी दरवर्षी अशा प्रकारची खबरदारी घेतली जाते. त्यामुळे जर तुम्ही ५ मार्चनंतरचा प्लॅन केला, तरच तुम्हाला वाघोबाचे दर्शन घेता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.