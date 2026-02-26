देश

Jungle Safari: होळीच्या सुट्ट्यांमध्ये जिम कॉर्बेट जंगल सफारीचा प्लॅन करताय? पर्यटकांना आहे नो एंट्री, या तारखेला सुरू होणार नाईट स्टे

Holi Safari Schedule Changes: होळीच्या ३ आणि ४ मार्च रोजी जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्क आणि आसपासच्या पर्यटन झोन बंद राहणार आहेत. सकाळची सफारीच काही ठिकाणी सुरु राहणार आहे, बाकी सर्व सफारी आणि नाईट स्टे रद्द आहेत.
होळीच्या सुट्ट्यांमध्ये जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्कमध्ये सफारीचा प्लॅन करत असाल, तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. होळीच्या पार्श्वभूमीवर जंगलातील शांतता राखण्यासाठी आणि पर्यटकांच्या हुल्लडबाजीवर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे.

