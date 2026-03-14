Jim Corbett: जिम कॉर्बेटचा हाऊसफुल्ल! बुकिंग उघडताच काही मिनिटांत ४१ खोल्या बुक; करावी लागतेय वर्षभर प्रतीक्षा!

उत्तराखंडमधील नैनिताल जिल्ह्यात असलेला जगप्रसिद्ध 'जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्क' सध्या पर्यटकांच्या पसंतीमुळे चर्चेत आहे. विशेषतः या पार्कमधील 'ढिकाला' झोनची लोकप्रियता इतकी वाढली आहे की, तिथे राहण्यासाठी बुकिंग मिळवणे म्हणजे एखादे युद्ध जिंकण्यासारखे झाले आहे..काय आहे बातमी?निसर्गाच्या कुशीत आणि वाघांच्या डरकाळीत रात्र घालवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या पर्यटकांची पहिली पसंती 'ढिकाला' झोनला असते. मात्र, इथे राहण्यासाठी बुकिंग मिळवणे आता खूप कठीण झाले आहे. दर रविवारी जेव्हा या झोनसाठी ऑनलाईन बुकिंग पोर्टल उघडते, तेव्हा अवघ्या काही मिनिटांत सर्व ४१ खोल्या बुक होतात. देशातीलच नव्हे तर परदेशातील पर्यटकही इथे राहण्यासाठी वर्षभर वाट पाहत असतात..ढिकाला झोन दरवर्षी १५ नोव्हेंबर ते ३० जून या काळात पर्यटकांसाठी खुला असतो. मान्सूनमुळे तो इतर वेळी बंद ठेवला जातो. या झोनचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे इथले अफाट गवताळ प्रदेश आणि रामगंगा नदीचा परिसर, जिथे बंगाल टायगर, हत्ती, बिबट्या, मगरी आणि दुर्मिळ पक्षी अतिशय जवळून पाहता येतात. कॉर्बेट टायगर रिझर्व्हचे संचालक डॉ. साकेत बडोला यांनी पर्यटकांना सावध केले आहे की, बुकिंगसाठी केवळ अधिकृत सरकारी वेबसाइटचाच वापर करावा, कारण इंटरनेटवर अनेक बनावट वेबसाइट्स पर्यटकांची फसवणूक करत आहेत..इथल्या ४१ खोल्यांपैकी ढिकाला कॅम्पमध्ये २८, गॅरलमध्ये ६ आणि सुलतान, खिनानौली व सर्फदुली भागात इतर खोल्या आहेत. भारतीय पर्यकांसाठी एका रात्रीचे भाडे ५००० ते ७५०० रुपयांपर्यंत आहे, तर परदेशी पर्यटकांना यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागतात. ज्यांना खोली मिळत नाही, त्यांच्यासाठी २० बेडची डॉरमेट्री सुविधाही उपलब्ध आहे. ढिकाला झोन हा कॉर्बेट पार्कमधील पर्यटनाचा कणा मानला जातो आणि इथल्या जंगलात रात्र घालवण्याचा अनुभव घेण्यासाठी पर्यटक कोणत्याही थराला जाण्यास तयार असतात.