लंडनमध्ये तिरंग्याचा अपमान झाला नाही सहन अन् ती सरसावली

नवी दिल्ली : लंडनमधील उच्चायुक्तमध्ये स्वातंत्र्यदिनी झेंडा वंदन झाले. मात्र, या परिसराबाहेर काहींनी झेंड्याचे दोन तुकडे करत फाडण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा तेथे उपस्थित असलेल्या एएनआयच्या महिला पत्रकाराने त्याला विरोध करत त्यांच्या हातातून झेंडा हिसकावला.

स्वातंत्र्यदिनी लंडन येथे एएनआयची महिला पत्रकार पूनम जोशी वार्तांकन करण्यासाठी गेल्या होत्या. त्यादरम्यान हा प्रकार त्यांच्यासमोर घडला. पाकिस्तान समर्थक आणि खलिस्तान समर्थकांनी भारताचा निषेध केला.

#WATCH: Journalist Poonam Joshi covering for ANI the #IndianIndependenceDay celebrations outside Indian High Commission in London,where Pro-Pak & Pro-Khalistan protests were also underway, snatches 2 torn parts of tricolour from Khalistan supporters who had seized it from Indians pic.twitter.com/Go7X2tVZXg

