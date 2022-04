नवी दिल्ली : पत्रकार राणा अय्युब (Rana Ayyub) यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) काही अटींसह परदेशात जाण्याची परवानगी दिली आहे. राणा अय्युब यांना गेल्या आठवड्यात लंडनला जाण्यापासून रोखण्यात आले होते. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात त्या आरोपी आहे. ईडी या प्रकरणाची चौकशी करीत आहे. (Journalist Rana Ayyub will be able to go abroad)

केंद्र सरकारविरुद्ध टीका करणाऱ्या राणा अय्युब २९ मार्च रोजी पत्रकारितेच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी लंडनला जात असताना मुंबई विमानतळावर अंमलबजावणी संचालनालयाने रोखले होते. राणा अय्युब यांनी या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. जिथे राणा यांच्यावरील आरोप गंभीर स्वरूपाचे असल्याचा युक्तिवाद करीत तपास यंत्रणेने याचिकेला विरोध केला.

राणा (Rana Ayyub) यांच्या बँक खात्यातील रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. हे दुर्भावनापूर्ण पद्धतीने केले आहे. १ फेब्रुवारीपासून समन्स जारी केलेला नाही आणि ईडीकडून कोणताही संपर्क करण्यात आलेला नाही. ईडीची कारवाई लबाडीशिवाय काहीच नाही. कारण, राणा या सरकारविरुद्ध टीका करतात, असे राणा अय्युबच्या वतीने न्यायालयात (Delhi High Court) हजर झालेले अधिवक्ता वृंदा ग्रोव्हर यांनी सांगितले.

कोरोना मदतीसाठी निधी गोळा करताना अय्युबच्या वतीने परदेशी निधी नियमांचे कथित उल्लंघन केल्याचा तपास करीत आहेत. एक कोटीपेक्षा जास्त रकमेच्या गंभीर गुन्ह्यात आय्युबचा सहभाग असल्याचा आरोप ईडीने उच्च न्यायालयासमोर केला होता. ही रक्कम केवळ डॉलरमध्येच नाही तर रुपयातही प्राप्त झाली होती. हे प्रकरण एक कोटीपेक्षा जास्त आहे. काही बनावट बिले त्यांनी जमा करून मदतकार्य केले होते, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आणि ईडीचे वकील अमित महाजन यांनी केला होता.

राणा अय्युब यांना मुंबई विमानतळावर अंमलबजावणी संचालनालयाने रोखले होते. एफकेकेने जारी केलेल्या एलओसीला आव्हान देत त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परदेशात प्रवास करण्यापासून रोखणारे कोणतेही निर्देश रद्द करण्याची विनंती केली होती. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांकडून ईडीला राणा (Rana Ayyub) यांना विमानात बसू न देण्याच्या सूचना होत्या. तसेच त्यांच्या पासपोर्टवर ‘रद्द’ असा शिक्का मारला होता.