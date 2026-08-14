देश

JPSC-JSSC घोटाळ्याचा तपास वेगात; दिल्लीतून ISN संचालकाला अटक, ८०० OMR शीटची पडताळणी सुरू

CID Intensifies Probe Into JPSC-JSSC Exam Case: झारखंडमधील कथित JPSC-JSSC परीक्षा घोटाळ्याच्या तपासाला वेग आला आहे. सीआयडीने दिल्लीतून ICN संस्थेचे संचालक मिथलेश सिंह यांना ताब्यात घेतले असून, सुमारे ८०० OMR शीटची मूळ उत्तरपत्रिकांशी पडताळणी सुरू आहे.
JPSC-JSSC Paperleak

JPSC-JSSC Paperleak

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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झारखंडमधील स्पर्धा परीक्षांमधील कथित घोटाळ्याच्या तपासाला सीआयडीने वेग दिला आहे. फरार आरोपींच्या शोधासाठी गुरुवारी विविध ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली. दरम्यान, जेपीएससी परीक्षेसाठी प्रश्नपत्रिका तयार करण्याचे काम मिळालेल्या ICN संस्थेचे संचालक मिथलेश सिंह यांना दिल्लीतून ताब्यात घेण्यात आले आहे. अटक आरोपींच्या चौकशीतून तपास यंत्रणेला महत्त्वाची माहिती मिळत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

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