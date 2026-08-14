JPSC-JSSC घोटाळ्याचा तपास वेगात; दिल्लीतून ISN संचालकाला अटक, ८०० OMR शीटची पडताळणी सुरू

झारखंडमधील स्पर्धा परीक्षांमधील कथित घोटाळ्याच्या तपासाला सीआयडीने वेग दिला आहे. फरार आरोपींच्या शोधासाठी गुरुवारी विविध ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली. दरम्यान, जेपीएससी परीक्षेसाठी प्रश्नपत्रिका तयार करण्याचे काम मिळालेल्या ICN संस्थेचे संचालक मिथलेश सिंह यांना दिल्लीतून ताब्यात घेण्यात आले आहे. अटक आरोपींच्या चौकशीतून तपास यंत्रणेला महत्त्वाची माहिती मिळत असल्याचे सांगण्यात येत आहे..दिल्लीतून मिथलेश सिंह ताब्यात; सात आरोपींचा शोध सुरूसीआयडीने जेपीएससी प्रकरणातील सात वॉरंटी आरोपींच्या शोधासाठी विविध ठिकाणी छापे टाकले. यामध्ये ICNचे संचालक मिथलेश सिंह यांचा समावेश आहे. आरोपी अभय तिवारीने दिलेल्या माहितीनुसार, मिथलेश सिंह यांनी एका ठिकाणी विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका पाठ करून घेतल्याचा आरोप आहे.सीआयडीचे पथक आदित्य पांडे, पवन कुमार सिंह, कोचिंग सेंटरचे शिक्षक रविशंकर कुमार, सानंद प्रकाश, लालू कुमार यादव आणि सौरभ कुमार पांडे यांचाही शोध घेत आहे..Thane News: साखर झोपेत असताना भयंकर घडलं! ठाण्यात २५ वर्षे जुन्या सदनिकेचा काही भाग कोसळून दुर्घटना; २ जखमी .अरुण अन् धर्मेंद्रची पाच दिवस रिमांडवर चौकशी२००६ पासून परीक्षा एजन्सी चालवणाऱ्या आणि 'बिनसिस टेक्नॉलॉजी'शी संबंधित अरुण कुमार याची पाच दिवसांच्या पोलीस कोठडीत चौकशी सुरू आहे. परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित विविध बाबींवर त्याच्याकडून माहिती घेतली जात आहे.मुख्य सचिव कार्यालयात कॉम्प्युटर ऑपरेटर म्हणून कार्यरत असलेल्या धर्मेंद्र कुमार याचीही पाच दिवसांच्या रिमांडवर चौकशी सुरू आहे. TDPL कंपनीकडून झालेल्या आर्थिक व्यवहारांबाबत तपास यंत्रणा त्याची चौकशी करत आहे..८०० OMR शीटचे मूळ उत्तरपत्रिकांशी मिलान१४व्या जेपीएससी नागरी सेवा पूर्व परीक्षेत यशस्वी झालेल्या उमेदवारांनी व्हॉट्सअॅप आणि ई-मेलद्वारे सीआयडीकडे पाठवलेल्या सुमारे ८०० कार्बन OMR शीटची पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे. या उत्तरपत्रिकांचे मूळ OMR शीटशी मिलान केले जात आहे. या प्रक्रियेतून परीक्षा प्रक्रियेत काही अनियमितता झाली आहे का, याचा तपास केला जाणार आहे..माजी JPSC अध्यक्षांच्या जामीन अर्जावर २५ ऑगस्टला सुनावणीजेपीएससी नियुक्ती घोटाळ्याप्रकरणी तुरुंगात असलेले माजी अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते यांच्या जामीन अर्जावर गुरुवारी सुनावणी होऊ शकली नाही. आता सीआयडीच्या विशेष न्यायालयात त्यांच्या जामीन अर्जावर २५ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.दरम्यान, फरार आरोपींचा शोध, अटक आरोपींची चौकशी आणि OMR शीटची पडताळणी या तिन्ही पातळ्यांवर तपास सुरू असल्याने जेपीएससी-जेडीएसएससी प्रकरणातील तपासाला आता अधिक गती मिळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.