Justice Ujjal Bhuyan: मतदानाचा हक्क काढून घेतला तर काय होईल? SIR प्रक्रियेवर न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांचे महत्त्वपूर्ण विधान

विशेष सखोल पुनरीक्षण म्हणजेच SIR प्रक्रियेवरून देशातील अनेक राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी महत्त्वपूर्ण भाष्य केले आहे. लाखो भारतीय नागरिकांना मतदानाचा हक्क बजावण्यापासून रोखणारी कोणतीही प्रक्रिया मनमानी ठरेल आणि ती घटनात्मक व्यवस्थेचे उल्लंघन करणारी असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले..हैदराबाद येथील नालसार विधी विद्यापीठात आयोजित कार्यक्रमात बोलताना न्यायमूर्ती भुयान यांनी संविधानातील समान नागरिकत्वाच्या संकल्पनेचा उल्लेख केला. भारतीय संविधानात मतदानाचा अधिकार असलेले आणि तो अधिकार नसलेले असे दोन प्रकारचे नागरिक असू शकत नाहीत, असे त्यांनी सांगितले..कलम ३२६ आणि १४ चा उल्लेखन्यायमूर्ती भुयान यांच्या मते, एखाद्या प्रक्रियेमुळे भारतीय नागरिकांना त्यांच्या मतदानाच्या मूलभूत अधिकारापासून पूर्णपणे वंचित केले जात असेल, तर ती प्रक्रिया संविधानातील अनुच्छेद ३२६ आणि १४ शी विसंगत ठरेल. लाखो नागरिकांना मतदानापासून दूर ठेवून त्यांना स्वतःच्या देशात दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनवणारी प्रक्रिया स्वीकारता येणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले.अशा प्रक्रियेला कोणत्याही प्रकारे समर्थन देता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, अशी प्रक्रिया केवळ संविधानाच्या मूलभूत भावनेलाच धक्का देत नाही, तर भारतीय संविधान ज्या घटनात्मक व्यवस्थेवर आधारित आहे, त्याच व्यवस्थेलाही नाकारते..मतदानाचा अधिकार स्वातंत्र्याच्या संघर्षाशी जोडलेलाभारतीय नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार हा परकीय राजवटीविरोधातील भारताच्या दीर्घ संघर्षाशी संबंधित असल्याचे न्यायमूर्ती भुयान यांनी सांगितले. अनेक वर्षांच्या संघर्ष आणि त्यागानंतर देशाला मिळालेल्या स्वातंत्र्याचे हे एक महत्त्वाचे उदाहरण असल्याचे त्यांनी म्हटले.अनुच्छेद ३२६ मध्ये कोणत्याही प्राधिकरणाला मनमानी पद्धतीने फेरफार करता येणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. कोणतेही न्यायालय त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही आणि संविधानापेक्षा कोणीही मोठे नाही, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला..Gyanesh Kumar : १४ आक्षेप, १६.१० लाख अपील... निवडणूक आयोगात पडद्यामागे काय घडलं? ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका.SIR प्रक्रियेवरून अनेक राज्यांत वादन्यायमूर्ती भुयान यांची ही टिप्पणी SIR प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आली आहे. पश्चिम बंगाल आणि बिहारसह अनेक राज्यांमध्ये या प्रक्रियेवरून तीव्र चर्चा सुरू आहे. मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळली जाण्याची शक्यता, नागरिकांकडून कागदपत्रांची मागणी आणि प्रक्रियेतील पारदर्शकता हे या वादाचे प्रमुख मुद्दे आहेत.बिहारमध्ये जून २०२५ मध्ये SIR प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आणि त्यानंतर ती देशातील अनेक राज्यांमध्ये विस्तारण्यात आली. निवडणूक आयोगाच्या मते, मृत, दुबार, स्थलांतरित किंवा अपात्र मतदारांची नावे वगळून स्वच्छ आणि विश्वासार्ह मतदार यादी तयार करणे हा या प्रक्रियेचा उद्देश आहे..सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२६ मध्ये बिहारमधील SIR प्रक्रियेची कायदेशीरता कायम ठेवली होती. ही प्रक्रिया मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते.मात्र, विरोधी पक्षांकडून SIR प्रक्रियेला विरोध करण्यात आला आहे. या प्रक्रियेमुळे मोठ्या संख्येने पात्र मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. गरीब, स्थलांतरित आणि मजूर वर्गातील नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे मिळवणे कठीण असल्याचेही विरोधकांचे म्हणणे आहे. तसेच, या प्रक्रियेत त्यांच्या पक्षाच्या मतदारांची नावे वगळून भाजपला फायदा करून देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही विरोधी पक्षांनी केला आहे..Election Commission: ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधादरम्यान ECचा मोठा निर्णय; SIRमध्ये वगळलेल्या मतदारांना पुन्हा संधी, कशी आहे प्रक्रिया?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.