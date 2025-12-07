कलमुरुडेश्वर मठाजवळ काँग्रेस ग्रामपंचायत सदस्याची निर्घृण हत्या; आरोपी बजरंग दलाशी संबंधित, दोन गटांत नेमकं काय घडलं?

बंगळूर : चिक्कमगळूर जिल्ह्यातील कडूर तालुक्यातील साखरपट्टण येथील कलमुरुडेश्वर मठाजवळ दोन गटांमध्ये झालेल्या संघर्षात काँग्रेसचे ग्रामपंचायत सदस्य गणेश गौडा (वय ३८) यांची शनिवारी निर्घृण हत्या झाली. आगामी जिल्हा पंचायत निवडणुकीत साखरपट्टण मतदारसंघातून काँग्रेसच्या उमेदवारीसाठी (Congress Leader) ते इच्छुक होते. .पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपी संजय आणि मिथुन यांनी चाकूने केलेल्या हल्ल्यात गणेश गौडा गंभीर जखमी झाले आणि त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. आरोपी बजरंग दलाशी (Bajrang Dal) संबंधित असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. संघर्षादरम्यान आरोपी संजयच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्याला चिक्कमगळूर येथील मलेगौडा जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते..Car Fire : कार दुभाजकाला धडकताच क्षणार्धात पेटली, पोलिस निरीक्षकाचा गाडीत होरपळून मृत्यू; हातातील ब्रेसलेटवरून पटली ओळख.गणेश गौडा मोटारने जात असताना दुचाकीवरून आलेल्या हल्लेखोरांनी अरुंद रस्त्यावर त्यांना अडवून चाकूने वार केले. हल्लेखोरांनी वापरलेला चाकू रस्त्यावरच टाकून त्यांनी पलायन केल्याचे सांगितले जाते. घटनेनंतर साखरपट्टणममध्ये पोलिस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे..आरोपींचा शोध घेण्यासाठी चार विशेष पथके कार्यरत असून, आतापर्यंत पाच जणांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे. संजय, मिथुन आणि भूषण यांचा हत्येत समावेश आहे. चिक्कमगळूरचे एसपी विक्रम आमटे यांनी सांगितले की, सहभागी असलेल्यांपैकी दोघांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तपास सुरू असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.