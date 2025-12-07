देश

कलमुरुडेश्वर मठाजवळ काँग्रेस ग्रामपंचायत सदस्याची निर्घृण हत्या; आरोपी बजरंग दलाशी संबंधित, दोन गटांत नेमकं काय घडलं?

Kadur Congess Leader Ganesh Gowda Killed : कडूर येथे दोन गटांमधील संघर्षात काँग्रेसचे सदस्य गणेश गौडा यांची चाकूने वार करून हत्या झाली. आरोपी बजरंग दलाशी संबंधित असल्याची माहिती आहे.
esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बंगळूर : चिक्कमगळूर जिल्ह्यातील कडूर तालुक्यातील साखरपट्टण येथील कलमुरुडेश्वर मठाजवळ दोन गटांमध्ये झालेल्या संघर्षात काँग्रेसचे ग्रामपंचायत सदस्य गणेश गौडा (वय ३८) यांची शनिवारी निर्घृण हत्या झाली. आगामी जिल्हा पंचायत निवडणुकीत साखरपट्टण मतदारसंघातून काँग्रेसच्या उमेदवारीसाठी (Congress Leader) ते इच्छुक होते.

