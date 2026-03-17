UP Government: शिवभक्तांसाठी योगी सरकारची मोठी भेट! कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी मिळणार १ लाख रुपये; कोणाला मिळणार अनुदान ?

देश: उत्तर प्रदेशातील शिवभक्तांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. गेल्या वर्षी ५ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू झाली अन् योगी सरकारने या यात्रेला जाणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील भाविकांसाठी १ लाख रुपयांच्या आर्थिक मदतीची घोषणा केली होती. आज या यात्रेकरूंना हे अनुदान वाटप होणार आहे. .या योजनेचे स्वरूप काय?उत्तर प्रदेश सरकारने आपल्या रहिवाशांसाठी ही विशेष योजना आणली आहे. या यात्रेचा खर्च मोठा असल्याने सर्वसामान्य शिवभक्तांना आर्थिक हातभार लावण्यासाठी सरकारने अनुदानाची रक्कम वाढवली आहे.अनुदानाची रक्कम: प्रत्येक पात्र भाविकाला १ लाख रुपये दिले जातील.कधी मिळणार पैसे? ही रक्कम यात्रेहून सुखरूप परत आल्यानंतर 'री-इम्बर्समेंट' (परतावा) स्वरूपात थेट बँक खात्यात जमा केली जाईल..पात्रता आणि अटी१. स्थायी रहिवासी: अर्जदार उत्तर प्रदेशचा मूळ आणि कायमस्वरूपी रहिवासी असणे आवश्यक आहे.२. प्रमाणित यात्रा: ही मदत केवळ भारत सरकारच्या अधिकृत मार्गाने (MEA) किंवा नोंदणीकृत खाजगी ट्रॅव्हल एजन्सीद्वारे पूर्ण केलेल्या यात्रेसाठीच मिळेल.३. एकदाच लाभ: या अनुदानाचा लाभ आयुष्यात केवळ एकदाच घेता येईल.४. कालावधी: यात्रा पूर्ण झाल्याच्या ९० दिवसांच्या आत ऑनलाइन अर्ज करणे अनिवार्य आहे..अर्ज कसा करावा? (How to Apply)भाविकांना उत्तर प्रदेश धर्मार्थ कार्य विभागाच्या अधिकृत वेबसाईट www.updharmarthkarya.in वर जाऊन अर्ज करावा लागेल.आवश्यक कागदपत्रे: यात्रा पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र (Certificate), व्हिसा, पासपोर्टची प्रत, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, निवास प्रमाणपत्र आणि बँक तपशील..सर्व कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर' (DBT) द्वारे रक्कम खात्यात येईल.यात्रेबद्दल खास माहिती७५० भाविकांची निवड: २०२५-२६ च्या सत्रासाठी सुमारे ७५० भाविकांची निवड करण्यात आली होती. ५०० भाविक सिक्कीममधील नाथू ला मार्गे तर २५० भाविक उत्तराखंडमधील लिपुलेख पास मार्गे ही यात्रा पूर्ण करतील. ३० जून २०२५ पासून ही ऐतिहासिक यात्रा पुन्हा सुरू झाली असून, मे-जून २०२६ च्या सत्रासाठी आता जोरदार तयारी सुरू आहे.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांना कडक निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून कोणत्याही शिवभक्ताला आर्थिक कारणामुळे या पवित्र दर्शनापासून वंचित राहावे लागणार नाही.