M.P Chief Minister : सत्तेपेक्षा साधेपण मोठं! मुख्यमंत्र्यांचा मुलगा अनवाणी नर्मदा परिक्रमेला

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या साध्या राहणीमानाचा वारसा त्यांच्या पुढील पिढीमध्येही तितकाच प्रकर्षाने दिसून येत आहे. नुकताच सामूहिक विवाह सोहळ्यात विवाहबंधनात अडकलेले मुख्यमंत्र्यांचे सुपुत्र डॉ. अभिमन्यु आणि सून डॉ. इशिता सध्या आई नर्मदेच्या परिक्रमेवर निघाले आहेत. २२ डिसेंबर रोजी त्यांनी ओंकारेश्वर येथून या परिक्रमेला सुरुवात केली..या यात्रेची काही खास वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत :साधेपणाचा आदर्श: डॉ. अभिमन्यु यांनी पांढरा कुर्ता-पायजमा परिधान करून, डोक्यावर कलश घेऊन अनवाणी पायांनी ही यात्रा सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री पुत्राचा हा साधेपणा सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे..पारिवारिक परंपरा: यादव कुटुंबासाठी नर्मदा परिक्रमा ही केवळ धार्मिक यात्रा नसून ती एक परंपरा बनली आहे. यापूर्वी अभिमन्यु यांचे मोठे भाऊ वैभव यादव यांनीही ही परिक्रमा पूर्ण केली आहे.संकल्प आणि श्रद्धा: नवदाम्पत्य जीवनातील मंगल कामना, कौटुंबिक आरोग्य आणि समाजाच्या कल्याणासाठी ही १५ दिवसांची परिक्रमा केली जात आहे..शिक्षणासोबत धर्माची जोड: डॉ. अभिमन्यु आणि इशिता हे दोघेही डॉक्टर आहेत. "कोणतेही शिक्षण किंवा पेशा तुम्हाला तुमच्या मुळांपासून (संस्कृतीपासून) दूर करू शकत नाही," अशा शब्दांत अभिमन्यु यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या..लग्नातही मांडला होता साधेपणाचा आदर्श मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी ३० नोव्हेंबर रोजी आपल्या मुलाचे लग्न उज्जैनमधील क्षिप्रा नदीच्या काठावर एका सामूहिक विवाह संमेलनात लावून दिले होते. तिथे २१ जोडप्यांसोबत डॉ. अभिमन्यु यांचा विवाह पार पडला. कोणतीही व्हीआयपी व्यवस्था, बडेजाव किंवा महागडे डेकोरेशन न करता अत्यंत साधेपणाने हा सोहळा पार पडला होता..अभिमन्यु यांच्या मते, ही परिक्रमा स्वतःला पूर्णतः सनातन धर्मात समर्पित करण्यासाठी आणि आई नर्मदेचे आशीर्वाद घेण्यासाठी आहे. पुढच्या महिन्यापासून त्यांचे वैद्यकीय शिक्षण पुन्हा सुरू होणार असल्याने, उपलब्ध वेळेत त्यांनी ही श्रद्धायात्रा पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे..