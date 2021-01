गृहिणींना महिन्याला पगार; कमल हसन यांच्या अश्वासनाचं होतंय कौतुक

चेन्नई - दक्षिणेच्या राजकारणात उतरलेल्या कमल हसन यांनी मक्कल नीधी मय्यम पक्ष स्थापन केल्यानंतर आता तामिळनाडुच्या निवडणुकीमुळे सातत्याने चर्चेत आहे. पक्षाच्या जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांची चर्चा सध्या सर्वाधिक होत आहे. यातील एका आश्वासनाचे कौतुक काँग्रेस नेते खासदार शशी थरूर यांनीही केलं आहे. कमल हसन यांनी असं आश्वासन दिलं आहे की, सत्तेत आल्यानंतर गृहिणींना दर महिन्याला वेतन देण्यात येईल. कमल हसन यांच्या या आश्वासनाचं

कमल हसन यांच्या मक्कल नीधी मय्यम पक्षाने तामिळनाडु विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात केली आहे. पक्षाने आर्थिक अजेंडा जोरात पुढे नेण्याचं काम सुरु केलं आहे. यामध्ये तामिळनाडुत गृहिणींना मासिक वेतन देण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

I welcome @ikamalhaasan’s idea of recognising housework as a salaried profession, w/the state govt paying a monthly wage to homemakers. This will recognise & monetise the services of women homemakers in society, enhance their power& autonomy & create near-universal basic income.

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 5, 2021