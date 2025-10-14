Kaneri Math Swami : 'ढोंगी संन्याशांना खांबाला बांधून चोप द्यायला पाहिजे'; असं का म्हणाले कणेरी मठाचे अदृश्य काडसिद्धेश्वर स्वामी?

अदृश्य काडसिद्धेश्वर स्वामी यांनी ढोंगी संन्याशांवर कठोर टीका केली.बसव संस्कृती मोहिमेवरून सनातन धर्मावर आघात होत असल्याचा आरोप.जनतेने धर्मविरोधी प्रवृत्तीविरुद्ध थेट कारवाई करावी, असे केले आवाहन.अथणी : राज्यभर काही ढोंगी संन्याशांचा गट फिरत आहे. त्यांच्याकडून मंदिरात जाऊ नका, मूर्तीपूजा करू नका, अशा प्रकारचा प्रचार करत आहेत. संन्यास धर्म आणि देशासाठी हे घातक ठरत आहे. अशा संन्याशांना खांबाला बांधून चोप द्यायला पाहिजे, असे मत कणेरी मठाचे अदृश्य काडसिद्धेश्वर स्वामी (Kaneri Math Kadsiddheshwar Swami) यांनी व्यक्त केले..तालुक्यातील बिळ्ळूर येथे गुरुबसव वीरक्त मठाचे गुरुचन्नबसव स्वामींच्या ४४ व्या दिवसांच्या मौनव्रत सांगता समारंभात ते बोलत होते. स्वामी पुढे म्हणाले, ‘सध्याच्या काळात ढोंगी संन्यासी वाढले आहेत. लोक त्यांना देवाचा प्रतिनिधी मानून त्यांच्या पायाची पूजा करत आहेत, पण रात्री त्याच संन्याशांचे खरे स्वरूप बाहेर येते..Kannan Gopinathan : IAS पदाचा राजीनामा देऊन काँग्रेसमध्ये दाखल झालेले कोण आहेत कन्नन गोपीनाथन? त्यांनी कलम 370 विरोधात उठवला होता आवाज.मुख्यमंत्र्यांच्या आशीर्वादाने काही लिंगायत मठाधिपतींच्या संघटनेने ‘बसव संस्कृती’ नावाची एक मोहीम राज्यभर चालवली असून, ही एक प्रकारची सनातन धर्मावर आघात करण्याची वृत्ती आहे. स्वामी होणे म्हणजे केवळ लोकांकडून पूजापाठ करून राजाश्रय जीवन जगणे नाही. खऱ्या मठाधिपतींनी आपले जीवन धर्म, राष्ट्र आणि समाजासाठी अर्पण करावे. धर्माच्या नावावर फसवणूक करणाऱ्यांवर जनतेनेच थेट शिक्षा करावी. राजकारण फक्त निवडणुकांपुरते मर्यादित ठेवा. निवडणुका संपल्या की सर्वांनी एकत्र राहा. राष्ट्र आणि धर्म हे सर्वश्रेष्ठ आहेत..यावेळी गुरू चन्नबसव स्वामींनीही मार्गदर्शन केले. यावेळी ज्ञान योगाश्रमाचे बसवलिंग स्वामी, सदलगाचे डॉ. श्रद्धानंद स्वामी, कागवाडचे यतीश्वरानंद स्वामी, ककमरीचे आत्माराम स्वामी यांच्यासह विविध मठांचे मठाधिपती उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.