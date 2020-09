शिमला : मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरसोबत केल्यामुळे बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना राणावत वादाच्या भोऱ्यात सापडली आहे. तिच्या ट्विटरवरील वक्तव्यानंतर महाराष्ट्रात तिच्या विरोधाची लाट उसळल्याचे पाहायला मिळाले. प्रामुख्याने शिवसेनेने तिचा घेतलेला समाचार लक्षवेधी ठरला. शिवसेना नेते संजय राऊत आणि कंगना राणावत यांच्यात ट्विटरवर चांगलेच वांदग पेटले. हिमाचल प्रदेशातील मनालीतील बसून कंगनाने मुंबईवर अपशब्द वापरल्याने राग व्यक्त करण्यात आला. तिने मुंबईमध्ये राहू नये, अशा प्रतिक्रिया देखील उमटल्या. त्यानंतर कंगनाने मुंबईमध्ये येणार असल्याचे ट्विट करुन थेट शिवसेनेला चॅलेंज दिले.

- मुंबई दाखल होण्यापूर्वी कंगनाला धक्का, तिच्या अनाधिकृत कार्यालयावर मुंबई महापालिकेची कारवाई

-मोहाली विमानतळावर सुरक्षा कवचात दिसली कंगना

#WATCH : Actor Kangana Ranaut reaches Mohali International Airport, she will be leaving for Mumbai shortly. pic.twitter.com/stVmh8ZXZJ

Himachal Pradesh: Actor Kangana Ranaut offers prayers at a temple in Kothi area of Hamirpur district; she is en route Chandigarh from Mandi District.

From Chandigarh, she will be leaving for Mumbai. https://t.co/nVSaQ5Qvdn pic.twitter.com/4Sfx6u5TAr

