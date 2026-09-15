Kanha Jungle : हत्ती गेले सुट्टीला! तेल मालिशपासून आवडत्या फळांपर्यंत... कान्हाच्या हत्तींना मिळतोय राजेशाही पाहुणचार; काय आहे खास?

मध्य प्रदेशातील प्रसिद्ध कान्हा व्याघ्र प्रकल्पात जंगलाच्या सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या हत्तींसाठी विशेष ‘रिज्युव्हनेशन कॅम्प’ सुरू करण्यात आला आहे. सुपखार वनपरिक्षेत्रात १५ ते २० सप्टेंबरदरम्यान सहा दिवस हे शिबिर आयोजित करण्यात आले असून, या काळात कान्हातील सर्व १६ हत्तींची विशेष काळजी घेतली जात आहे..वर्षभर जंगलात गस्त घालणे, वाघांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे आणि विविध वन्यजीवविषयक कामांमध्ये मदत करणे अशी जबाबदारी हे हत्ती पार पाडतात. या धावपळीच्या दिनक्रमातून त्यांना शारीरिक तसेच मानसिक विश्रांती मिळावी, यासाठी दरवर्षी या शिबिराचे आयोजन केले जाते..Maratha Reservation: मनाेज जरांगेंचा मोठा निर्णय? १८व्या दिवशी मुंबईकडे निघण्याची तयारी; उपोषणस्थळी समर्थकांची गर्दी.एकाच ठिकाणी १६ हत्तींचा मुक्कामकान्हा व्याघ्र प्रकल्पात सध्या १६ हत्ती आहेत. त्यात नऊ नर, सहा मादी आणि एका नवजात पिल्लाचा समावेश आहे. ड्युटीच्या काळात हे हत्ती वेगवेगळ्या वनपरिक्षेत्रांत कार्यरत असतात. मात्र, कायाकल्प शिबिराच्या निमित्ताने सर्व हत्तींना एकाच ठिकाणी आणले जाते.कान्हाचे सहायक संचालक प्रकाश कुमार वर्मा यांच्या माहितीनुसार, या काळात हत्तींना एकत्र राहण्याची, खेळण्याची आणि एकमेकांशी संवाद साधण्याची संधी मिळते. त्यामुळे त्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठीही हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरतो..सकाळी स्नान, त्यानंतर तेल मालिशशिबिरात हत्तींच्या दैनंदिन दिनक्रमाची विशेष काळजी घेतली जाते. सकाळी त्यांना नदीवर नेऊन स्नान घातले जाते. त्यानंतर त्यांच्या अंगाची आणि पायांची तेलाने मालिश केली जाते. वर्षभराच्या मेहनतीमुळे आलेला शारीरिक थकवा कमी करण्यासाठी या मालिशीचा उपयोग होतो.यानंतर हत्तींना पौष्टिक आणि आवडता आहार दिला जातो. हिरवा चारा, गूळ, ऊस, केळी तसेच विविध मोसमी फळांचा त्यात समावेश असतो. दुपारनंतर महावत आणि चाराकटर यांच्या देखरेखीखाली हत्तींना विविध उपक्रमांमध्ये सहभागी करून घेतले जाते. सायंकाळी त्यांना आहार दिल्यानंतर नियोजनानुसार जंगलात सोडले जाते..प्रत्येक हत्तीचा तयार होणार आरोग्य अहवालया शिबिरात केवळ विश्रांती आणि आहारावर भर दिला जात नाही, तर हत्तींच्या आरोग्याची सविस्तर तपासणीही केली जात आहे. वन्यजीव पशुवैद्यकीय तज्ज्ञांच्या पथकाकडून प्रत्येक हत्तीची वैद्यकीय तपासणी केली जात आहे.हत्तींचे रक्त तसेच मल-मूत्राचे नमुने घेऊन प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले जात आहेत. त्यातून संसर्ग किंवा अन्य आरोग्यविषयक समस्या आहेत का, याची माहिती मिळणार आहे. याशिवाय प्रत्येक हत्तीचे वजन, उंची आणि इतर शारीरिक मापांची नोंद केली जात आहे. या माहितीच्या आधारे त्यांचा आरोग्यविषयक डेटाबेस तयार केला जाणार आहे..Mumbai-Goa Highway Chemical Leak : मुंबई-गोवा महामार्गावर पुगाव हद्दीत ज्वलनशील रसायन वाहून नेणाऱ्या कंटेनरला अपघात; सर्व यंत्रणांच्या सतर्कतेमुळे गणेशोत्सवातील भीषण दुर्घटना टळली.माहूत आणि कर्मचाऱ्यांनाही प्रशिक्षणहत्तींच्या काळजीसोबतच त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या माहूत आणि चारा कट करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीही प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. हत्तींचे वर्तन, त्यांच्या गरजा आणि त्यांच्यासोबत काम करताना घ्यायची काळजी याबाबत त्यांना मार्गदर्शन केले जात आहे.जंगलाच्या सुरक्षेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या या गजराजांसाठी आयोजित करण्यात आलेले हे सहा दिवसांचे शिबिर त्यामुळे केवळ विश्रांतीचे ठिकाण न राहता त्यांच्या आरोग्य, मानसिक स्वास्थ्य आणि दीर्घकालीन देखभालीवर लक्ष केंद्रित करणारा उपक्रम ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.