Kanha Tiger Reserve: कान्हा व्याघ्र प्रकल्पात १०० वर्षांनंतर रानगव्यांचे पुनरागमन; ८ रानगवे १७ हेक्टरच्या अधिवासात मुक्त

मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेशातील वन्यजीव संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. कान्हा व्याघ्र प्रकल्पाच्या सूपखार परिक्षेत्रात सुमारे १०० वर्षांनंतर रानगव्यांचे पुनरागमन झाले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी ११ ऑक्टोबर रोजी आसाममधील काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानातून आणलेल्या आठ रानगव्यांना १७ हेक्टरच्या विशेष अधिवासात मुक्त केले. या उपक्रमामुळे परिसरातील जैवविविधतेच्या संवर्धनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे..शतकानंतर सूपखारमध्ये रानगव्यांचे पुनरागमनकान्हा व्याघ्र प्रकल्पाच्या सूपखार परिक्षेत्रात पूर्वी रानगव्यांचा वावर होता. मात्र, सुमारे एका शतकापूर्वी ही प्रजाती या परिसरातून नाहीशी झाली होती. तिचे पुनर्वसन करण्यासाठी वन विभागाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.पहिल्या टप्प्यात रानगव्यांना एका हेक्टरच्या विशेष आवारात ठेवून त्यांची आरोग्य तपासणी आणि विलगीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना १७ हेक्टरच्या मोठ्या, कुंपणबंद अधिवासात सोडण्यात आले. या ठिकाणी त्यांना नव्या वातावरणाशी जुळवून घेता येईल. पुढील टप्प्यात परिस्थिती अनुकूल असल्यास त्यांना खुल्या जंगलात सोडण्याची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे..काझीरंगातून आणले आठ रानगवेआसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांच्या सहकार्याने काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानातून रानगवे मध्य प्रदेशात आणण्यात आले. सुमारे २,२०० किलोमीटरचा प्रवास करून हे रानगवे कान्हा व्याघ्र प्रकल्पात दाखल झाले.या मोहिमेअंतर्गत २८ एप्रिल २०२६ रोजी तीन माद्या आणि एक नर, तर ९ मे रोजी आणखी तीन माद्या आणि एक नर आणण्यात आला. अशा प्रकारे सहा माद्या आणि दोन नर मिळून आठ रानगव्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले..तीन वर्षांत ५० रानगवे वसवण्याचे उद्दिष्टसूपखार परिक्षेत्रात पुढील तीन वर्षांत एकूण ५० रानगवे वसवण्याचे उद्दिष्ट वन विभागाने ठेवले आहे. या माध्यमातून रानगव्यांची स्थिर वसाहत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.रानगवे हे तृणभक्षी प्राणी असून गवताळ अधिवासातील जैविक प्रक्रियांमध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यांच्या पुनर्वसनामुळे परिसरातील नैसर्गिक परिसंस्थेच्या संवर्धनाला मदत होण्याची अपेक्षा आहे..नौरादेहीत चित्त्यांसाठी तिसरे ठिकाण विकसित करण्याची योजनावन्यजीव संवर्धनाच्या इतर उपक्रमांचाही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी उल्लेख केला. कूनो राष्ट्रीय उद्यान आणि गांधी सागर अभयारण्य यांनंतर नौरादेही परिसरात चित्त्यांसाठी तिसरे ठिकाण विकसित करण्याची योजना असल्याचे त्यांनी सांगितले.बालाघाट, मंडला आणि डिंडोरी यांसारख्या भागांत वन्यजीव संवर्धन आणि पर्यावरणपूरक पर्यटनाच्या माध्यमातून स्थानिक विकासाला चालना देण्यावरही भर दिला जात आहे. रानगव्यांचे पुनर्वसन हा या व्यापक संवर्धन प्रयत्नांमधील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.