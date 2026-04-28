Kanha Tiger Reserve: काझीरंगा जंगलातून १०० वर्षांनंतर घरवापसी! मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आज पुनर्स्थापना मोहिमेचा शुभारंभ!

मध्य प्रदेशातील कान्हा टायगर रिझर्व्हमध्ये सुमारे १०० वर्षांनंतर पुन्हा एकदा 'जंगली म्हशी' (Wild Buffalo) डरकाळी फोडणार आहेत. 'चित्ता' पुनर्स्थापनेच्या जागतिक यशानंतर, मध्य प्रदेश आता जैव-विविधतेच्या संवर्धनात आणखी एक ऐतिहासिक पाऊल टाकत आहे..मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बालाघाट जिल्ह्यातील कान्हा टायगर रिझर्व्हच्या सूपखार क्षेत्रात या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे उद्घाटन करतील. या ऐतिहासिक घटनेचे मुख्य पैलू खालीलप्रमाणे आहेत:असाम ते मध्य प्रदेश: वन्यजीव मैत्रीचा नवा अध्यायपहिली तुकडी दाखल: आसामच्या काझीरंगा नॅशनल पार्कमधून ४ जंगली म्हशी (३ मादी आणि १ नर) कान्हामध्ये आणल्या गेल्या आहेत. मुख्यमंत्री आज त्यांना त्यांच्या नवीन नैसर्गिक अधिवासात सोडतील..आदान-प्रदान करार: या प्रकल्पांतर्गत मध्य प्रदेश आणि आसाममध्ये वन्यजीवांची अदलाबदल होणार आहे. आसाममधून गेंड्यांच्या (Rhino) दोन जोड्या भोपाळच्या वनविहारमध्ये येतील, तर त्याबदल्यात मध्य प्रदेश ३ वाघ आणि ६ मगरी आसामला देणार आहे.लक्ष्य: कान्हामध्ये एकूण ५० जंगली म्हशींची 'फाउंडर पॉप्युलेशन' तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या हंगामात एकूण ८ म्हशी आणल्या जातील..कान्हाच का निवडले?नैसर्गिक अधिवास: भारतीय वन्यजीव संस्थान (देहरादून) च्या अभ्यासानुसार, कान्हामधील विस्तृत गवताळ प्रदेश, पाण्याची उपलब्धता आणि मानवी हस्तक्षेपाचा अभाव जंगली म्हशींसाठी सर्वात अनुकूल आहे.ऐतिहासिक संदर्भ: सुमारे १०० वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेशात जंगली म्हशींचे अस्तित्व होते. सूपखार भागात शेवटची जंगली म्हैस १९७९ मध्ये दिसली होती, त्यानंतर शिकार आणि अधिवास नष्ट झाल्यामुळे ही प्रजाती राज्यातून विलुप्त झाली होती..पर्यावरणीय महत्त्वपरिसंस्थेचे संतुलन: जंगली म्हशींच्या आगमनामुळे कान्हाच्या गवताळ प्रदेशातील (Grassland Ecosystem) अन्नसाखळी आणि जैव-विविधता अधिक मजबूत होईल.राज्याचा गौरव: मध्य प्रदेश आधीच 'टायगर स्टेट' आणि 'लेपर्ड स्टेट' म्हणून ओळखला जातो. आता जंगली म्हशींच्या पुनरागमनामुळे राज्याच्या वनवैभवात मोठी भर पडली आहे..तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली प्रक्रियाही संपूर्ण प्रक्रिया काझीरंगा आणि कान्हा येथील वरिष्ठ अधिकारी तसेच अनुभवी पशुवैद्यकांच्या देखरेखीखाली अत्यंत शास्त्रीय पद्धतीने पार पाडली जात आहे. 'वाइल्ड-टू-वाइल्ड' ट्रान्सलोकेशनचा हा प्रकल्प देशासाठी वन्यजीव संवर्धनाचा एक नवीन आदर्श ठरणार आहे.हा शुभारंभ मध्य प्रदेशच्या जैव-विविधतेसाठी एक सुवर्णक्षण असून, यामुळे निसर्गाचे चक्र पुन्हा एकदा पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.