नांदेड - हिंदुत्व म्हणजे काही 'फेअर अँड लव्हली' क्रीम नाही, हिवाळा आला की ओठांसाठी वेगळी आणि पायांसाठी दुसरी असं विधान काँग्रेस नेते कन्हैया कुमार यांनी व्यक्त केले. 'हिंदुत्व एक विचारसरणी आहे. महाराष्ट्रातील नांदेडमध्ये भारत जोडो यात्रेदरम्यान कन्हैया कुमार यांनी हे वक्तव्य केलं. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत जोडो यात्रेत कन्हैया कुमार सामील झाले आहे. (Kanhaiya says Hindutva is not 'Fair and Lovely cream)

कन्हैया कुमार म्हणाले, "व्हॉटसअॅपच्या माध्यमातून आज जे हिंदुत्व पेरलं जात आहे आणि ज्या पद्धतीने ते सॉफ्ट आणि आक्रमक म्हणून सादर केले जात आहे. धर्माच्या नावाखाली विष पसरवलं जात आहे. धर्माच्या नावाखाली परस्परांशी लढणारी कोणतीही विचारधारा धार्मिक म्हणता येणार नाही.

काँग्रेस नेते म्हणाले की, देशात गेल्या 45 वर्षातील सर्वाधिक बेरोजगारी आहे. आपले सार्वजनिक क्षेत्रील कंपन्या विकल्या जात आहे. "अदानीकडे एलआयसीचे किती शेअर्स आहेत ते बघा. अदानी जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनणार आहेत. आपले पैसे घेऊन लोक श्रीमंत होत आहे. मात्र तुमच्या मुलांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. त्यामुळे इथे सॉफ्ट आणि आक्रमक हिंदुत्वाचा मुद्दाच नाही. आपल्या सत्य पाहावं लागेल, असंही कन्हैया यांनी म्हटलं.

तामिळनाडूतील कन्याकुमारी येथून ७ सप्टेंबर रोजी सुरू झालेली ही यात्रा शनिवारी ६६व्या दिवशी हिंगोलीच्या पुढे पोहोचली. आतापर्यंत सहा राज्यांतील २८ जिल्ह्यांमधून ही यात्रा पार पडली आहे. यात्रेत सुमारे १५० दिवसांच्या प्रवासात ३,५७० किमी अंतर पार केले जाणार आहे.