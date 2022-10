कार्यकर्त्याच्या वादग्रस्त विधानाबद्दल DMK नेत्या कनिमोळींनी मागितली माफी; म्हणाल्या...

By

चेन्नई - भाजपच्या महिला नेत्यांबद्दल पक्षाच्या कार्यकर्त्याने केलेल्या अपमानास्पद वक्तव्याबद्दल द्रमुकच्या नेत्या कनिमोळी यांनी माफी मागितली आहे. त्या म्हणाल्या की, त्यांचा पक्ष आणि त्यांचे पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनीही अशी विधाने करणाऱ्यांना माफ केले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केलं. कनिमोळी यांनी अभिनेत्री आणि भाजप नेत्या खुशबू सुंदर यांच्या ट्विटला उत्तर दिलं. (kanimozhi apologizes on the remark of a party worker )

खुशबू सुंदरने कनिमोझी यांना टॅग करत ट्विट केले होते की, जेव्हा पुरुष महिलांविषयी अशा प्रकारचे वक्तव्य करतात, तेव्हा त्यांच्यावर कोणत्या प्रकार संस्कार झाले हे लक्षात येतं. पुरुष स्त्रीच्या गर्भाचा अपमान करतात. हेच मुख्यमंत्री स्टॅलिनचे द्रविड मॉडेल आहे का? असा प्रश्नही खुबवू यांनी उपस्थित केला होता.

खुशबू सुंदर यांच्या ट्विटला उत्तर देताना द्रमुकच्या नेत्या कनिमोळी यांनी लिहिले की, "एक महिला आणि एक माणूस म्हणून मी या प्रकरणी माफी मागते. हे कधीही सहन केले जाऊ शकत नाही, मग कोणत्याही व्यक्तीने हे केलेले असो. मी याबद्दल जाहीरपणे माफी मागू शकते कारण माझे नेते स्टॅलिन आणि माझा पक्ष या विधानाचा निषेध करतो. असंही त्या म्हणाल्या.