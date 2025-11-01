देश

Viral News: ‘नाक कटवा’ची दहशत… भूत की माणूस? नेमकं कोण कापतंय लोकांची नाकं? पीडितांनी सांगितली भीषण कहाणी

Alleged Serial Attacks in Kanpur : गावकऱ्यांमध्ये 'नाक कटवा'ची दहशत, अलवरच्या हल्ल्यांमुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गावकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या प्रकारची तक्रार केली आहे.
कानपूरमध्ये एक धक्कादायक प्रकरण उजेडात आलं आहे. गावात एक व्यक्ती आहे ज्याला लोक ‘नाक कटवा’ म्हणून ओळखू लागले आहेत. हा माणूस भांडण झालं की लोकांचे नाक किंवा बोट कापतो, अशी गंभीर आरोपांची मालिका आहे. गेल्या दोन वर्षांत ६ पेक्षा जास्त लोक त्याचा बळी ठरल्याचा दावा करण्यात येतो. अखेरीस त्रस्त गावकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घेतली असून चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

