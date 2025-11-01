Viral News: ‘नाक कटवा’ची दहशत… भूत की माणूस? नेमकं कोण कापतंय लोकांची नाकं? पीडितांनी सांगितली भीषण कहाणी

कानपूरमध्ये एक धक्कादायक प्रकरण उजेडात आलं आहे. गावात एक व्यक्ती आहे ज्याला लोक ‘नाक कटवा’ म्हणून ओळखू लागले आहेत. हा माणूस भांडण झालं की लोकांचे नाक किंवा बोट कापतो, अशी गंभीर आरोपांची मालिका आहे. गेल्या दोन वर्षांत ६ पेक्षा जास्त लोक त्याचा बळी ठरल्याचा दावा करण्यात येतो. अखेरीस त्रस्त गावकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घेतली असून चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत..गावकऱ्यांचा दावाही घटना कानपूरमधील अलवर नावाच्या व्यक्तीशी संबंधित आहे. गावकऱ्यांचा दावा आहे की, त्याच्याशी वाद झाला तरी तो तोंडावर हल्ला करतो. किरकोळ भांडण जरी झाले तरी तो थेट नाकावर हल्ला करून नाक कापतो..Nagpur Crime : नागपुरात मुलीच्या प्रकरणातून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याचा निर्घृण खून; नूर हुसैनवर सपासप वार, आरोपी विद्यार्थी अटकेत.जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार दाखलपीडित दिवारीलाल आणि त्याचा भाऊ अवधेश यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार दाखल केली. दिवारीलाल म्हणाले, “साहेब, अलवर दारू पिऊन भांडतो व थेट लोकांच्या नाकावर हल्ला करतो. त्याने माझं आणि माझ्या भावाचं नाक कापलं. शिवाय माझ्यावर कुऱ्हाडीनेही हल्ला केला. गेल्या दोन वर्षांत त्याने पाच–सहा जणांची नाकं कापली आहेत.”.त्यांच्या शेजारी उभा असलेला उमेश म्हणाला, “मी दोन वर्षांपूर्वी त्याच्याविरुद्ध खटला दाखल केला होता. त्याने माझं नाक आणि बोट चावलं. तो तुरुंगातही गेला... पण बाहेर पडताच त्याने पुन्हा तेच सुरू केलं.”.गावकऱ्यांमध्ये दहशतगावकऱ्यांमध्ये या व्यक्तीची इतकी दहशत आहे की लोक त्याच्याशी बोलायलाही घाबरतात. शेतात काम असो किंवा रस्त्यावरून जाताना तो दिसला तरी लोक आपला मार्ग बदलतात. गावातील महिलांनी सांगितले की, “आम्ही मुलांना एकटं बाहेर पाठवत नाही.”.पोलीस अधीक्षक काय म्हणाले?या प्रकरणावर परिसरातील पोलीस अधीक्षक अमरनाथ यादव म्हणाले, “१९ ऑक्टोबर रोजी दोन्ही पक्षांमध्ये हाणामारी झाली होती. दोघांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली व कलम १५१ अंतर्गत कारवाई झाली. वैद्यकीय अहवालात नाक कापल्याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. हाणामारीत झालेल्या जखमा असण्याची शक्यता आहे.”.Crime News : आईचा प्रेमसंबंधाला विरोध, अल्पवयीन मुलीने प्रियकर अन् मित्रांच्या मदतीने केला खून, टॉवेलने गळा दाबला अन्....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.