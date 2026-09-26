Sign Language Day: आता खुणांच्या भाषेतही ऐकणार पोलिस; कर्णबधिर नागरिकांसाठी पोलिसांचे विशेष प्रशिक्षण

एखाद्या नागरिकावर संकट ओढवल्यानंतर त्याला पोलिसांकडे आपली व्यथा मांडता येणे ही न्यायप्रक्रियेतील पहिली आणि महत्त्वाची पायरी असते. मात्र ऐकू किंवा बोलू न शकणाऱ्या नागरिकांसाठी संवादाची हीच प्रक्रिया अनेकदा आव्हानात्मक ठरते. ही अडचण दूर करण्यासाठी कानपूर पोलीस आयुक्तालयाने १५० हून अधिक पोलीस कर्मचाऱ्यांना सांकेतिक भाषेचे विशेष प्रशिक्षण दिले आहे..आंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिनानिमित्त पोलीस ऑडिटोरियममध्ये विशेष कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. पोलीस निरीक्षक, उपनिरीक्षक आणि तपास अधिकाऱ्यांसोबतच बालकल्याण पोलीस अधिकारी (CWPO) आणि ‘मिशन शक्ती’च्या महिला पोलिसांनीही या प्रशिक्षणात सहभाग घेतला.तक्रारीपासून तपासापर्यंत संवाद साधण्यावर भरया प्रशिक्षणाचा उद्देश केवळ सांकेतिक भाषेतील प्राथमिक शब्द शिकवणे एवढाच नव्हता. तज्ज्ञांनी पोलिसांना सांकेतिक भाषेतील अक्षरे, दैनंदिन वापरातील शब्द, हावभाव आणि चेहऱ्यावरील भाव याबाबत मार्गदर्शन केले..पोलीस ठाण्यात कर्णबधिर नागरिक तक्रार घेऊन आल्यानंतर त्याचे म्हणणे समजून घेणे, घटनेची माहिती मिळवणे आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रियेबाबत संवाद साधणे यावरही प्रशिक्षणात भर देण्यात आला. त्यामुळे भाषेच्या अडथळ्यामुळे तक्रार नोंदवताना किंवा तपासाच्या वेळी निर्माण होणाऱ्या अडचणी कमी होण्यास मदत होऊ शकते..महिला आणि बालकांच्या प्रकरणांत विशेष उपयोगया प्रशिक्षणात ‘मिशन शक्ती’च्या महिला पोलिसांसह बालकल्याण पोलीस अधिकाऱ्यांचा सहभाग विशेष महत्त्वाचा ठरला. महिला आणि बालकांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये पीडित व्यक्तीला आपली बाजू स्पष्टपणे मांडता येणे अत्यंत महत्त्वाचे असते.कर्णबधिर महिला किंवा बालकाला स्वतःसोबत घडलेली घटना सांगण्यासाठी प्रत्येक वेळी बाहेरील दुभाष्यावर अवलंबून राहावे लागू नये, यासाठी पोलिसांकडेच सांकेतिक भाषेचे प्राथमिक ज्ञान असणे उपयोगी ठरू शकते. विशेषतः कौटुंबिक हिंसाचार, लैंगिक अत्याचार किंवा इतर संवेदनशील प्रकरणांमध्ये थेट संवाद साधण्याची क्षमता तपास प्रक्रियेसाठी महत्त्वाची ठरू शकते..‘समावेशक पोलीसिंग’कडे एक पाऊलपोलीस आयुक्त रघुबीर लाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबवण्यात आला. समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोलिसांची सेवा पोहोचणे आवश्यक असून, संवादातील अडथळ्यामुळे कोणत्याही नागरिकाला न्यायप्रक्रियेपासून दूर राहावे लागू नये, या उद्देशाने प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.महिला गुन्हे शाखेच्या अतिरिक्त पोलीस उपायुक्त स्नेहा तिवारी यांनीही दिव्यांग नागरिकांशी पोलिसांनी अधिक संवेदनशीलतेने संवाद साधण्याची गरज व्यक्त केली. दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांची माहिती मिळावी आणि ते निर्भयपणे पोलिसांपर्यंत पोहोचू शकावेत, हा या उपक्रमामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले..तज्ज्ञांकडून प्रशिक्षण, पोलिसांना प्रमाणपत्रया कार्यशाळेसाठी अखिल उत्तर प्रदेश बधिर संस्थेच्या तज्ज्ञांचे सहकार्य घेण्यात आले. सांकेतिक भाषा तज्ज्ञ आणि दुभाष्यांनी पोलीस कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकांसह प्रशिक्षण दिले.प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले. तसेच प्रशिक्षणासाठी सहकार्य करणाऱ्या तज्ज्ञांचा आणि दुभाष्यांचा पोलीस प्रशासनाकडून गौरव करण्यात आला.कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याबरोबरच नागरिकांशी संवाद साधणे ही पोलिसांच्या कामाची महत्त्वाची बाजू आहे. भाषा हा न्याय मिळण्याच्या मार्गातील अडथळा ठरू नये, या दृष्टिकोनातून कानपूर पोलिसांचा हा उपक्रम अधिक समावेशक पोलीसिंगच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.