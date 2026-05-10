DRDO: कानपूरच्या पॅराशूटचा जगभर डंका! PTA-M’ ठरतेय सैनिकांचे सुरक्षा कवच; १००% स्वदेशी 'एके-२०३' रायफलही सज्ज!

भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील 'आत्मनिर्भरता' आता जगाच्या नकाशावर ठळकपणे उमटत आहे. कानपूरमधील ऑर्डिनन्स पॅराशूट फॅक्टरी (OPF) मध्ये तयार झालेल्या पीटीए-एम (PTA-M) पॅराशूटने जागतिक बाजारपेठेत आपली मोहोर उमटवली असून, संरक्षण मंत्रालयानेही या स्वदेशी तंत्रज्ञानाचे विशेष कौतुक केले आहे.आज जेव्हा भारत संरक्षण साहित्याची निर्यात वाढवण्यावर भर देत आहे, तेव्हा ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेडच्या या यशाने कानपूरच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे..पॅराशूट पीटीए-एम (PTA-M) ची वैशिष्ट्येहे पॅराशूट 'नेक्स्ट जनरेशन' लष्करी तंत्रज्ञानाचा नमुना आहे. कठीण युद्धभूमी आणि आपत्कालीन स्थितीत सैनिकांना सुरक्षित उतरवण्यासाठी याची रचना करण्यात आली आहे.वेग आणि क्षमता: १५० किलो वजन घेऊन ५.४८ मीटर प्रति सेकंद या वेगाने सुरक्षितपणे जमिनीवर उतरवण्यास हे सक्षम आहे.उंचीची मर्यादा: १८ हजार फुटांपासून ते अगदी कमी म्हणजे ३०० फुटांच्या उंचीवरूनही या पॅराशूटच्या मदतीने उडी मारता येते..टिकाऊपणा: हे पॅराशूट तब्बल १३ वर्षे कार्यरत राहू शकते आणि १०० वेळा यशस्वी लँडिंगसाठी वापरले जाऊ शकते.साहित्य: ८ मीटर व्यास असलेल्या या पॅराशूटसाठी विशेष नायलॉन आणि रिपस्टॉक फॅब्रिकचा वापर केला आहे.सुरक्षा यंत्रणा: यात 'क्विक डिप्लॉयमेंट सिस्टिम' आहे ज्यामुळे पॅराशूट उघडण्यास वेळ लागत नाही. तसेच एअर स्कूप्स आणि अँटी-इन्व्हर्जन नेटिंगमुळे हवेचा प्रवाह नियंत्रित राहतो आणि अपघात टळतात..एके-२०३ (AK-203) रायफल आता पूर्णपणे 'मेड इन इंडिया'पॅराशूटसोबतच कानपूरच्या स्मॉल आर्म्स फॅक्टरी (SAF) मधून आणखी एक मोठी बातमी आली आहे. रशियाच्या सहकार्याने तयार होणारी एके-२०३ असॉल्ट रायफल आता १००% स्वदेशी झाली आहे.मारक क्षमता: ही रायफल एका मिनिटात ६०० गोळ्या डागू शकते.स्वदेशीकरण: जुलै २०२४ मध्ये जेव्हा याचे उत्पादन सुरू झाले, तेव्हा ८५% पार्ट्स रशियाचे होते. मात्र, आता सर्व सुटे भाग भारतातच तयार होत आहेत.चाचणी (Trials): या स्वदेशी रायफलच्या चाचण्या तीन टप्प्यांत होणार आहेत. पहिली 'विंटर ट्रायल' हिमाचल प्रदेशातील सुमडो येथे होणार आहे. त्यानंतर उन्हाळ्यातील चाचणी राजस्थानमध्ये आणि पावसाळ्यातील चाचणी दक्षिण भारतात घेतली जाईल..एशियातील सर्वात मोठी फॅक्टरीकानपूरची ही पॅराशूट फॅक्टरी आशियातील सर्वात मोठी मानली जाते. 'आत्मनिर्भर भारत' मोहिमेअंतर्गत तयार होणाऱ्या या उत्पादनांची मागणी आता केवळ भारतीय लष्कराकडूनच नाही, तर जगातील अनेक देशांकडून येत आहे. हवाई हल्ले आणि आपत्कालीन लष्करी मोहिमांमध्ये या पॅराशूटचा वापर गेम चेंजर ठरू शकतो.आज संरक्षण क्षेत्रातील या घडामोडींमुळे कानपूर हे शहर केवळ उद्योगांचेच नाही, तर 'डिफेंस हब' म्हणूनही जागतिक स्तरावर ओळखले जात आहे.