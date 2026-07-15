Kanwad Yatra: श्रावणात कावड यात्रेला जाताय? कावड मार्गावर मांसाहार बंद; जाणून घ्या नवीन नियम, मिळणार खास प्रसाद

पवित्र श्रावण महिन्याच्या पार्श्वभूमीवर कावड यात्रेची तयारी बरेली प्रशासनाने सुरू केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासनाच्या (एफएसडीए) जिल्हास्तरीय बैठकीत कावड यात्रेच्या मार्गावर मांसाहारी पदार्थ आणि अंड्यांच्या विक्रीवर पूर्ण बंदी घालण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच, सर्व परवानाधारक खाद्य आस्थापनांवर 'फूड सेफ्टी कनेक्ट' ॲपचे स्टिकर्स लावणे बंधनकारक करण्यात आले असून, भाविकांना स्वच्छ आणि सुरक्षित अन्न उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे..याशिवाय, पुढील एका आठवड्यात अन्न परवाने आणि नोंदणीमध्ये २० टक्क्यांनी वाढ करण्याचे, तसेच हॉटेल, भोजनालये आणि खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रांची स्वच्छतेसंदर्भात विशेष तपासणी करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत..IMD Weather Forecast : सोशल मीडिया की IMD? हवामानाचा अचूक अंदाज कुठून घ्यावा? हवामान तज्ज्ञांनी सांगितली पेरणी ते काढणीपर्यंतची सोपी ट्रिक.हेलिकॉप्टरमधून पुष्पवृष्टी, प्रसादासोबत मिळणार रोपेआयुक्त भूपेंद्र एस. चौधरी यांनी सांगितले की, यंदाची कावड यात्रा पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देणारी ठरेल.गेल्या वर्षाप्रमाणे यंदाही अलखनाथ, त्रिवटीनाथ, धोपेश्वरनाथ, तपेश्वरनाथ, वनखंडीनाथ मंदिर तसेच रामगंगा पुलावर हेलिकॉप्टरमधून पुष्पवृष्टी केली जाणार आहे.याशिवाय, कावडधारकांचा सन्मान करताना पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश देण्यासाठी मंदिरांमधून प्रसादासोबत झाडांची रोपे वितरित केली जाणार आहेत. यासाठी वन विभागाला स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने आवश्यक रोपांची व्यवस्था करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..बरेली-बदायूं महामार्गाची तातडीने दुरुस्तीसध्या बरेली-बदायूं राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम सुरू असल्याने अनेक ठिकाणी माती, सिमेंट आणि लोखंडी सळ्या पडून आहेत. त्यामुळे कावडधारकांना अडचणी येऊ नयेत म्हणून प्रशासनाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) श्रावण महिना सुरू होण्यापूर्वी रस्त्याची दुरुस्ती पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत..Irrigation Water Charges : निसर्गाची अवकृपा, त्यात सरकारचा दणका! सिंचनाच्या पाणीपट्टीत तब्बल 10 पट वाढ; धरणातील पाण्यासाठी शेतकऱ्यांना वर्षाला मोजावे लागणार 14,250 रुपये.वाहतूक बदल आणि औषध दुकानांवर कारवाईकावड यात्रा सुरू होण्याच्या दोन दिवस आधी वाहतुकीत बदल करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी प्रवासापूर्वी पर्यायी मार्गांची माहिती घेण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.याशिवाय, यात्रेच्या काळात विनापरवाना औषध विक्री करणाऱ्या दुकानांवर विशेष मोहीम राबवून कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.