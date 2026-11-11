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कारगिलमध्ये दुकाने बंद, रस्त्यांवर शुकशुकाट! हिवाळी निवडणुका आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेविरोधात नागरिकांचा बंद; पोलिस बंदोबस्तात वाढ

Kargil Shutdown Election Protest: लडाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदेच्या निवडणुका हिवाळ्यात घेण्यास विरोध आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या फेरआढाव्याच्या मागणीसाठी कारगिलमध्ये बंद पाळण्यात आला. दुकाने बंद राहिली, वाहतूकही तुरळक होती.
argil Shutdown Election Protest:

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कारगिल, (पीटीआय) : लडाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदेच्या (एलएएचडीसी) निवडणुका हिवाळ्यात घेण्यास विरोध आणि नुकत्याच झालेल्या मतदारसंघ पुनर्रचनेचा फेरआढावा घेण्याच्या मागणीसाठी मंगळवारी कारगिलमध्ये कडकडीत बंद पाळण्यात आला. या बंदमुळे दुकाने व व्यावसायिक प्रतिष्ठाने बंद होती, तर रस्त्यांवरील वाहतूकही तुरळक होती. खबरदारीचा उपाय म्हणून विविध भागांत पोलिस बंदोबस्त वाढविण्यात आला.

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