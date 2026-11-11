कारगिलमध्ये दुकाने बंद, रस्त्यांवर शुकशुकाट! हिवाळी निवडणुका आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेविरोधात नागरिकांचा बंद; पोलिस बंदोबस्तात वाढ

कारगिल, (पीटीआय) : लडाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदेच्या (एलएएचडीसी) निवडणुका हिवाळ्यात घेण्यास विरोध आणि नुकत्याच झालेल्या मतदारसंघ पुनर्रचनेचा फेरआढावा घेण्याच्या मागणीसाठी मंगळवारी कारगिलमध्ये कडकडीत बंद पाळण्यात आला. या बंदमुळे दुकाने व व्यावसायिक प्रतिष्ठाने बंद होती, तर रस्त्यांवरील वाहतूकही तुरळक होती. खबरदारीचा उपाय म्हणून विविध भागांत पोलिस बंदोबस्त वाढविण्यात आला..कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्सच्या (केडीए) नेतृत्वाखाली राजकीय, धार्मिक संघटना, व्यापारी संघटना आणि सामाजिक संस्थांनी या बंदचे आवाहन केले होते. लडाखचे खासदार मोहम्मद हनीफा यांनी नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांना पत्र लिहून निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे..हिवाळ्यात प्रचंड हिमवृष्टी, शून्याखालील तापमान आणि रस्ते बंद असल्याने दुर्गम भागांतील मतदारांना मतदान करणे कठीण होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. मतदार याद्यांची पारदर्शक फेरतपासणी आणि सर्व संबंधितांशी चर्चा करण्याची मागणीही त्यांनी केली. दरम्यान, ‘लोकशाही वाचवा‘ या मागणीसाठी केडीएने सायंकाळी कँडल मार्चचे आयोजन केले. अत्यावश्यक सेवांना बंदमधून सूट देण्यात आली होती..बंदचा परिणाम आणि सद्यस्थितीजनजीवन ठप्प. मंगळवारी सकाळपासून सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत कारगिलमधील सर्व दुकाने, बाजारपेठा आणि व्यावसायिक आस्थापने पूर्णपणे बंद राहिली. सार्वजनिक वाहतूक बंद असल्याने मुख्य रस्त्यांवर शुकशुकाट पाहायला मिळाला.अत्यावश्यक सेवांना सवलत. वैद्यकीय सुविधा, पाणीपुरवठा आणि शालेय बसेस यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना या बंदमधून वगळण्यात आले होते.कडक पोलीस बंदोबस्त. बंदच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण कारगिल जिल्ह्यात अतिरिक्त पोलीस फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता.कँडल मार्च. प्रशासनाच्या धोरणांचा निषेध करण्यासाठी आणि 'लोकशाही वाचवा' (Save Democracy) चा संदेश देण्यासाठी सायंकाळी कँडल मार्चचेही आयोजन करण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.