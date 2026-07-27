Kargil Vijay Diwas: देशासाठी बलिदान, पण कुटुंबाला विसरले सरकार? कारगिल वीराच्या आईची हृदयद्रावक व्यथा, २७ वर्षांनंतरही पूर्तता नाही

बल्लिया, (उत्तर प्रदेश): भारतीय जवानांच्या धाडसामुळे कारगिलमध्ये पाकिस्तानला धूळ चारण्यात यश मिळाले होते. मात्र, मातृभूमीसाठी प्राणांचे सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या हुतात्मा जवानाच्या कुटुंबांच्या पदरी निराशाच पडल्याचे चित्र आहे. कारगिल युद्धात हुतात्मा झालेल्या अवनिश यादव या जवानाच्या कुटुंबाने अनेक आश्वासनांची अजूनही पूर्तता झाली नसल्याची खंत २७ व्या कारगिल विजय दिनानिमित्त व्यक्त केली. .NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.उत्तर प्रदेश-बिहार सीमेवरील डलेल तोला या छोट्या गावातील रहिवासी असलेल्या अवनिश यादवने कारगिल युद्धादरम्यान देशाचे संरक्षण करताना चार सप्टेंबर १९९९ मध्ये हौतात्म्य पत्करले होते. .अवनिशची आई सोमारो देवी ‘पीटीआय’शी बोलताना म्हणाल्या, की युद्धाला २७ वर्षे होऊन गेल्यानंतरही आम्हाला दिलेली आश्वासने पोकळ ठरली. आमच्या गावात ना त्याचा पुतळा उभारला ना सरकारी रुग्णालय किंवा प्राथमिक शाळेला त्याचे नाव दिले..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.अवनिशचे वडील शिवजी यादव म्हणाले, की अवनिश अवघ्या१८ व्या वर्षी लष्करात दाखल झाला होता. कारगिल युद्धादरम्यान अवनिशने प्राणाचे सर्वोच्च बलिदान दिले. त्यानंतर केंद्राने अवनिशच्या विधवा पत्नीला पेट्रोल पंप वितरित केला, मात्र, कुटुंब व गावकऱ्यांना दिलेल्या उर्वरित आश्वासनांची पूर्तता केली नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.