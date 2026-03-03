Karnataka Citizens: मध्यपूर्वेतील युद्धग्रस्त देशांत कर्नाटकचे १०९ नागरिक अडकले बचावासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाशी संपर्क, केंद्राला पत्र

बंगळूर : मध्यपूर्वेतील युद्धग्रस्त देशांमध्ये सुमारे १०९ कर्नाटकातील नागरिक अडकले. १०९ जणांपैकी सुमारे १०० जण दुबईत, तर ९ जण बहरीनमध्ये अडकले आहेत. त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सुटकेसाठी केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाशी सतत संपर्क ठेवण्यात येत आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री कृष्णा बैरेगौडा यांनी दिली..विधानसौध येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, मध्यपूर्वेत तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तेथील कर्नाटकातील नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये. शनिवारी रात्रीपासूनच राज्य सरकारने हेल्पलाईन सुरू केली असून, आतापर्यंत १०९ जणांनी संपर्क साधला आहे..Nagpur News : इराण-इस्रायल युद्धाचा नागपूरकरांना फटका! बेसा येथील उपलांचीवार कुटुंबासह अनेक नागरिक अबुधाबीत अडकले; विमानसेवा रद्द झाल्याने परतीचा प्रवास थांबला.मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांच्या सूचनेनंतर आपत्ती व्यवस्थापन विभाग तातडीने कार्यरत झाला आहे. नवी दिल्लीतील राज्याचे निवासी आयुक्तही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. परराष्ट्र मंत्रालय तेथील अडकलेल्या कन्नडिगांशी संपर्क साधत आहे..विशेष विमानाची मागणी केली असली तरी सध्या त्या भागात विमान उड्डाणांवर बंदी असल्याने तातडीने व्यवस्था शक्य नाही. युद्धविराम होईपर्यंत उड्डाणे सुरू होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे सर्वांनी शांतता व संयम राखावा, असे आवाहन मंत्र्यांनी केले. .Middle East Tensions : भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना करा; सिद्धरामय्या यांचे पंतप्रधान मोदींना पत्र, आंतरमंत्रालयीन यंत्रणा स्थापनेची मागणी.काहीजण दुबई आणि बहरीन विमानतळांवर अडकले आहेत. विमानतळांवर पुरेशा सुविधा नसल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे. व्हिसा नसल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.