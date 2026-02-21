Bagalkot Shivaji Jayanti Violence : बागलकोटमध्ये शिवजयंती मिरवणुकीदरम्यान दगडफेक; तीन पोलिस जखमी, मुख्य आरोपी तंजीरसह आठ जण अटकेत

बंगळूर : बागलकोट शहरात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीदरम्यान काही समाजकंटकांनी दगडफेक केल्याने तणावपूर्ण (Bagalkot Shivaji Jayanti Procession Turns Violent) परिस्थिती निर्माण झाली. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने जमावबंदी लागू केली असून, पोलिसांनी आठ जणांना अटक केली आहे..मराठा समाजाच्यावतीने गुरुवारी (ता. १९) सायंकाळी भव्य मिरवणुकीचे आयोजन केले होते. किल्ला परिसरातील अंबाभवानी मंदिरातून मिरवणुकीची सुरुवात झाली. त्यानंतर बसवेश्वर सर्कल, वल्लभभाई चौकमार्गे प्रार्थनास्थळासमोरून मिरवणूक किल्ला परिसरात पोहोचणार होती. याच दरम्यान काही समाजकंटकांनी अचानक दगडफेक (Bagalkot Shivaji Jayanti violence) केली..परिस्थिती निवळण्यासाठी पोलिसांना मोठी कसरत करावी लागली. दगडफेकीत जिल्हा पोलिस अधीक्षक सिध्दार्थ गोयल यांनाही किरकोळ दुखापत झाली. दरम्यान, भाजी मार्केटमधील तीन हातगाड्यांना आग लावण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेचा निषेध करीत प्रमोद मुतालिक यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली..तणावाच्या पार्श्वभूमीवर बागलकोट शहर, नवनगर आणि विद्यागिरी परिसरात जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. सहाय्यक आयुक्त तथा उपविभागीय दंडाधिकारी संतोष बी. जगलासर यांनी हा आदेश जारी केला आहे. १९ फेब्रुवारी मध्यरात्रीपासून २४ फेब्रुवारी मध्यरात्रीपर्यंत ही जमावबंदी लागू राहील. दगडफेक प्रकरणात मुख्य आरोपी तंजीर याच्यासह आठ जणांना अटक करण्यात आली..Nagpur School Teacher Fight : नागपुरात दोन शिक्षकांमध्ये फ्रीस्टाईल हाणामारी; मुम्तजीन खानवर गुन्हा दाखल, शाळेत नेमकं काय घडलं?.तंजीर याने प्रत्यक्ष दगडफेक केली असून, इतरांना पोलिसांच्या कर्तव्यात अडथळा आणल्याप्रकरणी अटक केली आहे. या घटनेत दोन पोलिस कॉन्स्टेबलांसह एकूण तिघे जखमी झाले आहेत, अशी माहिती जिल्हा पोलिस अधीक्षक सिद्धार्थ गोयल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..दोषींवर कठोर कारवाईचे निर्देश - मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या‘बागलकोट येथे शिवजयंती मिरवणुकीदरम्यान झालेल्या दगडफेकीच्या घटनेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी,’ असे निर्देश मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांना दिले..Sindhudurg Fort Incident : सिंधुदुर्ग किल्ला पाहण्यासाठी गेलेल्या 10 वर्षीय मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू; किल्ल्याच्या तटबंदीजवळ फिरत असतानाच अस्मीला....यासंदर्भात ‘एक्स’वरील पोस्टद्वारे प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे, ‘ही घटना समाजातील शांतता आणि सौहार्द बिघडवणारी असून सरकार या प्रकाराचा तीव्र निषेध करतो. घटनेबाबत वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असून निष्पक्ष चौकशी करून दंगेखोरांना कायद्याच्या चौकटीत राहून योग्य ती शिक्षा द्यावी.’ ‘या प्रकरणात काही संशयितांना आधीच अटक करण्यात आली असून, त्यांची चौकशी सुरू आहे. घटनेस जबाबदार असलेल्या प्रत्येकावर कारवाई होईल आणि त्यांना शिक्षा निश्चित आहे,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.