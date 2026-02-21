देश

Bagalkot Shivaji Jayanti Violence : बागलकोटमध्ये शिवजयंती मिरवणुकीदरम्यान दगडफेक; तीन पोलिस जखमी, मुख्य आरोपी तंजीरसह आठ जण अटकेत

Stone Pelting During Shivaji Jayanti Procession in Bagalkot : बागलकोटमध्ये शिवजयंती मिरवणुकीदरम्यान दगडफेक होऊन तणाव निर्माण झाला. प्रशासनाने जमावबंदी लागू केली असून मुख्य आरोपीसह आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
बंगळूर : बागलकोट शहरात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीदरम्यान काही समाजकंटकांनी दगडफेक केल्याने तणावपूर्ण (Bagalkot Shivaji Jayanti Procession Turns Violent) परिस्थिती निर्माण झाली. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने जमावबंदी लागू केली असून, पोलिसांनी आठ जणांना अटक केली आहे.

