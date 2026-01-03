Bhagyalakshmi Scheme : मुदत संपली तरी भाग्यलक्ष्मी योजनेचे पैसे नाहीतच; कागदपत्रांची जुळवाजुळव करतानाही होतेय दमछाक

बेळगाव : राज्यातील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबात जन्मणाऱ्या मुलींसाठी वर्ष २००६ पासून ‘भाग्यलक्ष्मी’ योजना (Bhagyalakshmi Scheme) सुरू करण्यात आली आहे. वर्ष २००६ मध्ये योजनेसाठी अर्ज केलेल्या पालकांच्या मुलींचे वय २०२५ मध्ये १८ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. यामुळे भाग्यलक्ष्मी बाँडची मुदत (म्यॅचुरिटी) पूर्ण झालेल्या कुटुंबीयांकडून विविध कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली. मात्र, सुमारे सात महिने उलटले तरी अद्याप योजनेची रक्कम खात्यात जमा करण्यात आली नाही. यामुळे पालक वर्गासह लाभार्थ्यांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे..बेळगाव जिल्ह्यात सुमारे ३५,१०८ भाग्यलक्ष्मी योजनेचे लाभार्थी आहेत. विमा कंपनीकडून लाभार्थ्यांना योजनेची रक्कम जमा केली जात आहे. कागदपत्रे संग्रहित करण्याचे काम संबंधित विभागातील अंगणवाडी कार्यकर्त्यांवर सोपविले होते. आवश्यक कागदपत्रे त्याच्या झेरॉक्स प्रती, छायाचित्र आदींसह कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून संबंधितांना देण्यात आली आहेत..बऱ्याच कुटुंबीयांना या कागदपत्रांची पूर्तता करताना दमछाक झाली होती. यामुळे योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी नियमांत शिथिलता आणावी, अशी मागणी पालकवर्गातून झाली होती. एप्रिल-मे २०२५ मध्ये कागदपत्रे देण्यात आली आहेत. मात्र, यातील केवळ ५०-६० टक्के लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांना रक्कम जमा झाली नसल्याने संबंधित अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना याबाबत सातत्याने विचारणा सुरू आहे..Karnataka Election Survey : भारतातील निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष, ईव्हीएमवर लोकांचा विश्वास वाढला; सरकारच्या राज्यव्यापी सर्वेक्षणातून स्पष्ट.वर्ष २००६ मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री कुमारस्वामी आणि उपमुख्यमंत्री येडियुराप्पा असताना ‘भाग्यलक्ष्मी’ योजनेची सुरुवात करण्यात आली. या योजनेंतर्गत २००६ पासून आतापर्यंत १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या लाभार्थी मुलीच्या खात्यात संबंधित रक्कम जमा करण्यात येत आहे. मात्र, सुमारे सात महिने उलटले, तरी अद्याप बऱ्याच लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळाला नाही. अर्जधारकांमधील काही जणांचे ‘बॉँड’ हरविले आहेत. अशा कुटुंबीयांना पोलिस ठाण्यात जाऊन एफआयआर करून प्रत देण्याची सूचना करण्यात येत आहे..काही मुलींच्या पालकांचा मृत्यू झाला आहे. बऱ्याच कुटुंबीयांची परिस्थिती हलाखीची असून, पालक अशिक्षित असल्याने संबंधित कागदपत्रे संग्रहित करताना त्यांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागला आहे. अनेक कुटुंबीयाकडे कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया केलेले प्रमाणपत्र उपलब्ध नाही. काही जणांचे अर्ज करतेवेळी असलेले बीपीएल कार्ड रद्द केले आहेत. यामुळे अशा कुटुंबांना समस्यांचा सामना करावा लागत आहे..योजनेंतर्गत लाभार्थी मुलींच्या पालकांकडून संबंधित कागदपत्रे मागवण्यात आली आहेत. बंगळूर येथील विमा कंपनीला पाठवण्यात आली आहेत. कंपनीकडून विलंब होत असून, उर्वरित लाभार्थ्यांना लवकरच जमा होणार आहे.- व्ही. राममूर्ती, बाल संरक्षण अधिकारी, बेळगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.