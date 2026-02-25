Husband Attacks Pregnant Wife : धक्कादायक! गर्भवती पत्नी रक्ताच्या थारोळ्यात अन् पतीची विहिरीत उडी; रामदुर्गमध्ये मध्यरात्री काय घडलं?

बेळगाव : जिल्ह्यातील रामदुर्ग शहरात कौटुंबिक वादातून धक्कादायक घटना घडली. गर्भवती पत्नीवर चाकूने हल्ला (Husband Attacks Pregnant Wife) केल्यानंतर पतीने विहिरीत उडी मारून आत्महत्या केल्याची घटना शनिवारी (ता. २१) समोर आली आहे. उमेश बडिगेर (वय ३४, रा. रामदुर्ग) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, उमेश हा मद्यपान करून घरी आला होता. किरकोळ कारणावरून त्याचा पत्नीशी वाद झाला. वाद चिघळत गेल्यानंतर संतापाच्या भरात त्याने गर्भवती पत्नीवर चाकूने वार करून तिला गंभीर जखमी केले. घटनेनंतर उमेशने जवळील विहिरीत उडी मारून आत्महत्या केली..10th Student Killing : शाळेबाहेर रक्ताचा सडा! दहावीच्या 16 वर्षीय विद्यार्थ्याचा निर्घृण खून; अल्पवयीन मुलांनीच संपवलं मित्राचं आयुष्य, क्रिकेटचा सामना ठरला काळ.स्थानिक नागरिकांनी पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मृतदेह बाहेर काढला. जखमी पत्नीला तातडीने रुग्णालयात दाखल केले असून तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. या घटनेमुळे रामदुर्ग परिसरात खळबळ उडाली आहे. रामदुर्ग शहर पोलिसांकडून तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.