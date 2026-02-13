देश

कुख्यात गुंड बिकलू शिव हत्येप्रकरणी भाजप आमदाराला CID ने केली अटक; Supreme Court ने जामीन फेटाळताच पोलिसांची मोठी कारवाई

Arrest of BJP MLA Bhairati Basavaraj at Bengaluru Airport : बिकलू शिव हत्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन फेटाळल्यानंतर भाजप आमदार भैरती बसवराज यांना अहमदाबादहून परतताना बंगळूर विमानतळावर सीआयडीने अटक केली.
BJP MLA Bhairati Basavaraj Arrested

BJP MLA Bhairati Basavaraj Arrested

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बंगळूर : कुख्यात गुंड बिकलू शिव उर्फ व्ही. जी. शिवप्रकाश याच्या हत्येप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर भाजपचे आमदार भैरती बसवराज यांना (BJP MLA Bhairati Basavaraj Arrested) देवनहळ्ळी पोलिसांनी अटक केली.

Loading content, please wait...
Karnataka
Bjp
Supreme Court
BJP MLA
crime marathi news
CID
Government of Karnataka

Related Stories

No stories found.