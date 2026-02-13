कुख्यात गुंड बिकलू शिव हत्येप्रकरणी भाजप आमदाराला CID ने केली अटक; Supreme Court ने जामीन फेटाळताच पोलिसांची मोठी कारवाई

बंगळूर : कुख्यात गुंड बिकलू शिव उर्फ व्ही. जी. शिवप्रकाश याच्या हत्येप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर भाजपचे आमदार भैरती बसवराज यांना (BJP MLA Bhairati Basavaraj Arrested) देवनहळ्ळी पोलिसांनी अटक केली..या प्रकरणानंतर बसवराज काही दिवसांपासून मोबाईल स्विच ऑफ करून पसार असल्याची माहिती होती; मात्र ते अहमदाबादहून बंगळूरकडे येत असल्याची खात्रीशीर माहिती सीआयडी अधिकाऱ्यांना मिळाली. त्यानुसार सीआयडीच्या विशेष पथकाने (CID Arrests Bhairati Basavaraj at Bengaluru Airport) केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सापळा रचला..अहमदाबादहून आलेले इंडिगोचे ६-ई-६८३ हे विमान सायंकाळी सुमारे सात वाजता बंगळूर विमानतळावर उतरले. विमानतळाच्या टर्मिनलमध्येच उपस्थित सीआयडी अधिकाऱ्यांनी बसवराज यांना अटक केली. त्यानंतर त्यांना थेट सीआयडी कार्यालयात नेले..त्यांची वैद्यकीय तपासणी होणार असून शुक्रवारी (ता. १३) न्यायालयासमोर हजर करण्याची शक्यता आहे. सीआयडीकडून न्यायालयात पोलिस कोठडीसाठी अर्ज दाखल करण्यात येणार आहे. या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने बसवराज यांना मोठा धक्का दिला. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला..आमदारांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला. न्यायालयात शरण आल्यानंतर नियमित जामिनासाठी अर्ज करण्याचे स्वातंत्र्य राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर रोहतगी यांनी अटकपूर्व जामीन अर्ज मागे घेतला..Bhadra Tiger Reserve Video : दुर्मिळ योगायोग! भद्रा व्याघ्र प्रकल्पात ब्लॅक पँथर आणि बिबट्या एकत्र पाणी पितानाचा क्षण कॅमेऱ्यात कैद; VIDEO तुफान व्हायरल.गतवर्षी १५ जुलै २०२५ रोजी बंगळूरमध्ये व्ही. जी. शिवप्रकाश उर्फ बिकलू शिव याची हत्या झाली होती. या प्रकरणातील कटात आमदारांचा सहभाग असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे; मात्र आमदारांचा कटात सहभाग असल्याचे ठोस पुरावे नाहीत, तसेच वादग्रस्त मालमत्ता त्यांच्या मतदारसंघात येत नसल्याचा दावा रोहतगी यांनी केला. यावर मुख्य न्यायमूर्तींनी आमदारांविरोधात काही बाबी प्रथमदर्शनी निदर्शनास येत असल्याचे नमूद केले. ‘आमदार स्वतः खून करतील, अशी अपेक्षा नसते’, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच ‘अशा भू-माफियांना राजकीय संरक्षण असते’, अशी कडक टिप्पणीही न्यायालयाने केली..Sinnar Cooperative Scam : तारण ठेवलेल्या सोन्यावर काढले कर्ज; चासमधील पतसंस्थेत सव्वादोन कोटींचा अपहार, व्यवस्थापकासह 21 माजी पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे.या प्रकरणात दोन गटांमध्ये वाद असलेल्या ३९० चौरस फूट जागेचा मुद्दा आहे. बिकलू शिव याने संबंधित जागेवर जीपीए धारक असल्याचा दावा केला होता. मुख्य आरोपी जगदीश याने जीपीए हस्तांतरित करण्यासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप आहे. जगदीश आणि आमदारांमध्ये संपर्क असल्याचे कॉल रेकॉर्डवरून सूचित होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. सुरुवातीला जगदीश ओळखीचा नसल्याचे आमदारांनी सांगितले होते. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने आमदारांना अंतरिम संरक्षण दिले होते; मात्र नंतर अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. सुप्रीम कोर्टानेही अर्जावर नकारात्मक भूमिका घेतल्यानंतर बचाव पक्षाने तो मागे घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.