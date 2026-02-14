Karnataka Road Accident

Road Accident : काळजाचा थरकाप उडवणारा भीषण तिहेरी अपघात! 'लाँग ड्राईव्ह' बेतली जीवावर; दुचाकीस्वारासह सहा बारावीचे विद्यार्थी जागीच ठार

Deadly Chain Accident Near Hoskote Taluk in Bengaluru : बंगळूरच्या होस्कोटे तालुक्यात पहाटे झालेल्या भीषण साखळी अपघातात अतिवेगाने आलेल्या मोटारीने दुचाकीला व कॅन्टरला धडक दिल्याने सात जणांचा मृत्यू झाला.
बंगळूर : शहराच्या बाहेरील भागातील होस्कोटे तालुक्यातील एम. सत्त्यवर गावाजवळ शुक्रवारी (ता. १३) पहाटे भीषण साखळी अपघातात (Bengaluru Accident) सात जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. अतिवेगात असलेल्या मोटारीने नियंत्रण गमावल्याने ही दुर्घटना घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे. (Karnataka Road Accident)

