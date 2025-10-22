'लिव्ह इन रिलेशनशिप'मध्ये राहत असलेलं जोडपं मृतावस्थेत आढळलं; भाड्याच्या घरातून दुर्गंध येत येत होता, शेजाऱ्यांनी पाहिलं अन्...

Bengaluru live-in Couple : आयटी सिटी बंगळूरमध्ये भाड्याने घेतलेल्या अपार्टमेंटमध्ये लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असलेले जोडपे मृतावस्थेत आढळले. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, ही घटना भांडणानंतर घडलेली आत्महत्या असण्याची शक्यता आहे..मृतांची ओळख २५ वर्षीय सीमा नायक आणि २३ वर्षीय राकेश नायक अशी करण्यात आली आहे. दोघेही मूळचे ओडिशाचे रहिवासी आहेत. राकेश एका सुरक्षा कंपनीत काम करत होता, तर सीमा जवळच्या सुपरमार्केटमध्ये काम करत होती..धक्कादायक! दिवाळीच्या बाजाराला पैसे नसल्याने शेतकऱ्याने विष प्राशन करून संपवलं जीवन; अंगावर होतं तब्बल ८ लाखांचं कर्ज.पोलिसांनी सांगितले की, ही घटना दोन दिवसांपूर्वी घडली असावी. मात्र, सोमवारी शेजाऱ्यांनी बंद घरातून दुर्गंधी येत असल्याची तक्रार केली आणि घरात कोणतीही हालचाल नसल्याचे पाहिले. संशयास्पद परिस्थितीत, शेजाऱ्यांनी खिडकी तोडून घरात प्रवेश केला आणि जोडपे मृतावस्थेत सापडले..प्राथमिक तपासात दिसून आले आहे की, राकेशला मद्यपानाची सवय होती आणि जोडप्यात अनेकदा वादविवाद घडत असत. त्यांच्या सोबत राहणारा मित्र शुक्रवारी भांडणानंतर घराबाहेर गेला होता. पोलिसांना असा संशय आहे, की राकेशने भांडणानंतर आत्महत्या केली असावी, ज्यामुळे सीमानेही आत्महत्या केली असावी. पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला असून, अधिक तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.