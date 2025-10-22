देश

'लिव्ह इन रिलेशनशिप'मध्ये राहत असलेलं जोडपं मृतावस्थेत आढळलं; भाड्याच्या घरातून दुर्गंध येत येत होता, शेजाऱ्यांनी पाहिलं अन्...

Live-in Couple Found Dead in Bengaluru Apartment : बंगळूरमध्ये भाड्याच्या अपार्टमेंटमध्ये लिव्ह-इन जोडपे सीमा आणि राकेश मृतावस्थेत आढळले. पोलिसांना आत्महत्येचा संशय आहे.
Bengaluru live-in Couple

Bengaluru live-in Couple

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Bengaluru live-in Couple : आयटी सिटी बंगळूरमध्ये भाड्याने घेतलेल्या अपार्टमेंटमध्ये लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असलेले जोडपे मृतावस्थेत आढळले. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, ही घटना भांडणानंतर घडलेली आत्महत्या असण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Karnataka
police case
crime marathi news
bengaluru

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com